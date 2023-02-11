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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Теплице
Фастав - Теплице: обзор матча 11 февраля 2023
Фастав
11.02.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Теплице
5'
F. Balaj
17'
M. Fillo (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Теплице
90'
+4
Желтая карточка
М. Хибс
Замена
Д. Дидиба
️️️️
Я. Янецки
90'
+1
Замена
N. Kovinić
️️️️
F. Balaj
84'
Замена
В. Вукадинович
️️️️
M. Fillo
84'
83'
Замена
S. Drame
️️️️
Я. Урбанец
72'
Замена
С. Шалоупек
️️️️
J. Knapik
Замена
А. Фантис
️️️️
L. Bartosak
52'
46'
Замена
L. Kodad
️️️️
A. Hycka
33'
Желтая карточка
Н. Мицевич
31'
Желтая карточка
T. Kucera
ГОЛ с пенальти! 2:0!
M. Fillo
17'
ГОЛ! 1:0!
F. Balaj
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
68
Якуб Янецки
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
21
Adam Čičovský
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
19
Том Слончик
ЦП
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
44
S. Drame
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
3-2-3-1-2
31
26
Прохазка
2
88
18
Чедидла
68
Янецки
0
8
7
Чантуришвили
45
1
4-2-2-3
11
Хибс
4
Мицевич
22
0
21
0
26
Урбанец
27
Трубац
15
30
12
Гнинг
68
Янецки
6
Дидиба
6
Дидиба
68
Янецки
0
77
Вукадинович
77
Вукадинович
0
45
72
72
45
31
15
Фантис
15
Фантис
31
26
Урбанец
44
44
26
Урбанец
22
2
Шалоупек
2
Шалоупек
22
0
3
3
0
Остались в запасе
Фастав
Теплице
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
21
Ян Сильны
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
72
Filip Mucha
ВР
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
19
Том Слончик
ЦП
21
Ян Сильны
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Фастав - Теплице
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Летна
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Фастав
Теплице
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
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