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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Фастав
Славия - Фастав: обзор матча 07 августа 2022
Славия
07.08.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
4 : 1
Завершен
Фастав
10'
M. Icha
31'
Д. Юрасек
85'
И. Шранц
90+2'
Д. Юрасек
49'
Л. Джаво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Фастав
ГОЛ! 4:1!
Д. Юрасек
Пас отдал
M. Icha
90'
+2
Желтая карточка
Л. Масопуст
88'
88'
Желтая карточка
L. Bartosak
87'
Замена
L. Hrdlicka
️️️️
В. Чантуришвили
ГОЛ! 3:1!
И. Шранц
Пас отдал
В. Юрецка
85'
83'
Желтая карточка
D. Simersky
Замена
Т. Голеш
️️️️
Я. Громада
83'
81'
Замена
L. Bobcik
️️️️
J. Kolar
Замена
М. Усор
️️️️
О. Лингр
76'
73'
Замена
R. Reiter
️️️️
Л. Джаво
70'
Вторая желтая
В. Прохазка
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Д. Дудера
66'
Замена
И. Шранц
️️️️
Эвертон
66'
Замена
Х. Тьехи
️️️️
П. Шевчик
66'
59'
Желтая карточка
М. Чедидла
49'
ГОЛ! 2:1!
Л. Джаво
Пас отдал
D. Simersky
46'
Замена
Я. Сильны
️️️️
В. Вукадинович
46'
Замена
R. Hruby
️️️️
Y. Drame
37'
Желтая карточка
Л. Джаво
32'
Желтая карточка
В. Прохазка
ГОЛ! 2:0!
Д. Юрасек
Пас отдал
О. Лингр
31'
ГОЛ! 1:0!
M. Icha
Пас отдал
П. Шевчик
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
6
Джосс Дидиба
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Даниэл Фила
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
8
Мозес Усор
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Фастав
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
20
Libor Bobcik
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
2-1-5-1-1
30
Мандоус
33
Качараба
3
Сантос
14
Громада
6
23
Шевчик
32
Лингр
39
Юрасек
23
Дудера
32
Эвертон
15
Юрецка
3-2-5
2
26
Прохазка
31
18
Чедидла
7
Чантуришвили
44
Джаво
17
27
28
77
Вукадинович
14
Громада
3
Голеш
3
Голеш
14
Громада
23
Шевчик
4
Тьехи
4
Тьехи
23
Шевчик
23
Дудера
8
Масопуст
8
Масопуст
23
Дудера
32
Лингр
8
Усор
8
Усор
32
Лингр
32
Эвертон
26
Шранц
26
Шранц
32
Эвертон
7
Чантуришвили
22
22
7
Чантуришвили
27
8
8
27
44
Джаво
7
7
44
Джаво
28
20
20
28
77
Вукадинович
21
Сильны
21
Сильны
77
Вукадинович
Остались в запасе
Славия
Фастав
99
Петер Олаинка
ЛВ
1
Ондрей Колар
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
99
Петер Олаинка
ЛВ
1
Ондрей Колар
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Остались в запасе
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Славия - Фастав
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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