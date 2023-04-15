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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Сигма
Фастав - Сигма: обзор матча 15 апреля 2023
Фастав
15.04.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Сигма
18'
Ю. Хватал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Сигма
90'
+2
Замена
D. Vanecek
️️️️
М. Хытил
83'
Замена
L. Gressak
️️️️
J. Navratil
Замена
R. Reiter
️️️️
Д. Дидиба
82'
72'
Замена
P. Zifcak
️️️️
Ф. Зорван
72'
Замена
О. Змозла
️️️️
Р. Брейте
Желтая карточка
Д. Дидиба
71'
Замена
Y. Drame
️️️️
F. Balaj
64'
Замена
N. Kovinić
️️️️
В. Вукадинович
63'
Замена
А. Фантис
️️️️
L. Bartosak
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Хватал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
6
Джосс Дидиба
ОП
8
R. Hruby
ЦП
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
8
Филип Зорван
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
26
Martin Pospisil
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
20
Иржи Слама
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Фастав
9
Michal Jerabek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Сигма
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
4-1-1-1-4
2
31
88
18
Чедидла
6
Дидиба
8
7
Чантуришвили
77
Вукадинович
45
18
Козак
1
3-4-3
7
Брейте
30
Хватал
38
Покорны
32
25
26
30
8
Зорван
13
Хытил
44
Мачик
20
Слама
6
Дидиба
7
7
6
Дидиба
77
Вукадинович
72
72
77
Вукадинович
45
27
27
45
31
15
Фантис
15
Фантис
31
7
Брейте
21
Змозла
21
Змозла
7
Брейте
30
0
0
30
8
Зорван
11
11
8
Зорван
13
Хытил
17
17
13
Хытил
Остались в запасе
Фастав
Сигма
9
Michal Jerabek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Остались в запасе
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
17
Denis Kramar
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Фастав - Сигма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Летна
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