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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Млада Болеслав
Фастав - Млада Болеслав: обзор матча 30 июля 2022
Фастав
30.07.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Млада Болеслав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Млада Болеслав
Желтая карточка
М. Чедидла
90'
+2
Желтая карточка
J. Kolar
89'
78'
Замена
А. Ваничек
️️️️
Д. Маречек
Замена
Я. Янецки
️️️️
Л. Джаво
72'
Желтая карточка
В. Вукадинович
63'
Замена
️️️️
В. Вукадинович
63'
60'
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
M. Fillo
️️️️
Y. Drame
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Ламин Джаво
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
6
Джосс Дидиба
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Млада Болеслав
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
3-2-5
2
26
Прохазка
31
18
Чедидла
7
Чантуришвили
6
Дидиба
77
Вукадинович
28
27
17
3-1-5
28
17
Сухи
44
Карафиат
37
Маречек
8
Матейовски
77
18
Ладра
9
11
Данчак
27
0
0
27
44
Джаво
68
Янецки
68
Янецки
44
Джаво
37
Маречек
10
Ваничек
10
Ваничек
37
Маречек
Остались в запасе
Фастав
Млада Болеслав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
33
Jan Seda
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Фастав - Млада Болеслав
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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Млада Болеслав
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2021.09.01 12:53
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