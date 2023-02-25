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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Спарта
Фастав - Спарта: обзор матча 25 февраля 2023
Фастав
25.02.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Спарта
53'
R. Hruby
59'
Л. Козак (П)
2'
Л. Крейчи
27'
Т. Чванчара
51'
Т. Чванчара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Спарта
89'
Замена
Я. Мейдр
️️️️
Т. Виснер
Вторая желтая
M. Fillo
86'
Желтая карточка
M. Fillo
85'
Замена
F. Balaj
️️️️
M. Hlinka
82'
Замена
M. Fillo
️️️️
В. Чантуришвили
82'
79'
Замена
А. Карабец
️️️️
Я. Кухта
72'
Желтая карточка
М. Минчев
Замена
N. Kovinić
️️️️
Л. Козак
70'
Желтая карточка
R. Hruby
69'
Желтая карточка
Л. Козак
66'
66'
Замена
М. Минчев
️️️️
Т. Чванчара
66'
Замена
К. Лячи
️️️️
Л. Садилек
63'
Желтая карточка
Я. Кухта
Желтая карточка
М. Чедидла
63'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Л. Козак
59'
ГОЛ! 1:3!
R. Hruby
Пас отдал
В. Вукадинович
53'
51'
ГОЛ! 0:3!
Т. Чванчара
Пас отдал
Я. Зелены
47'
Желтая карточка
Л. Гараслин
27'
ГОЛ! 0:2!
Т. Чванчара
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Крейчи
Пас отдал
М. Витик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
6
Джосс Дидиба
ОП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
4-1-1-1-4
2
26
Прохазка
88
18
Чедидла
6
Дидиба
8
7
Чантуришвили
1
18
Козак
77
Вукадинович
15
Фантис
4-1-1-2-2
32
Коварж
3
Витик
28
Виснер
30
Зелены
4
Серенсен
37
Крейчи
6
Кайринен
18
Садилек
10
Гараслин
70
Чванчара
7
Кухта
7
Чантуришвили
0
0
7
Чантуришвили
88
45
45
88
18
Козак
72
72
18
Козак
28
Виснер
19
Мейдр
19
Мейдр
28
Виснер
70
Чванчара
17
Минчев
17
Минчев
70
Чванчара
7
Кухта
9
Карабец
9
Карабец
7
Кухта
18
Садилек
20
Лячи
20
Лячи
18
Садилек
Остались в запасе
Фастав
Спарта
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Фастав - Спарта
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
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