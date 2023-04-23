Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Фастав
Виктория - Фастав: обзор матча 23 апреля 2023
Виктория
23.04.2023, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Фастав
34'
Л. Гейда
49'
А. Влканова
58'
А. Влканова
86'
Т. Хоры
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Фастав
ГОЛ! 4:0!
Т. Хоры
Пас отдал
Я. Климент
86'
Замена
Ф. Каша
️️️️
Л. Гейда
81'
74'
Замена
R. Reiter
️️️️
А. Фантис
73'
Замена
Д. Дидиба
️️️️
R. Hruby
73'
Замена
Y. Drame
️️️️
В. Вукадинович
Замена
Я. Климент
️️️️
М. Выдра
67'
Замена
Р. Квет
️️️️
В. Пиларж
67'
62'
Замена
Я. Сильны
️️️️
N. Kovinić
ГОЛ! 3:0!
А. Влканова
Пас отдал
В. Пиларж
58'
ГОЛ! 2:0!
А. Влканова
Пас отдал
Я. Сикора
49'
Замена
А. Влканова
️️️️
Э. Йирка
46'
Желтая карточка
Я. Сикора
40'
ГОЛ! 1:0!
Л. Гейда
Пас отдал
Я. Сикора
34'
24'
Желтая карточка
M. Hlinka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
19
Том Слончик
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Фастав
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
3-2-3-2
36
Станек
2
Гейда
21
Емелка
4
Холик
23
Калвах
20
Буха
11
Пиларж
49
Сикора
97
Йирка
17
Дуросинми
11
Выдра
4-2-5
18
Чедидла
26
Прохазка
88
2
19
Слончик
8
1
28
72
77
Вукадинович
15
Фантис
2
Гейда
25
Каша
25
Каша
2
Гейда
11
Пиларж
16
Квет
16
Квет
11
Пиларж
97
Йирка
58
Влканова
58
Влканова
97
Йирка
11
Выдра
9
Климент
9
Климент
11
Выдра
8
6
Дидиба
6
Дидиба
8
15
Фантис
7
7
15
Фантис
77
Вукадинович
27
27
77
Вукадинович
72
21
Сильны
21
Сильны
72
Остались в запасе
Виктория
Фастав
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Остались в запасе
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Виктория - Фастав
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Новости команд
Все
Виктория
Фастав
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+