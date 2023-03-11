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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Градец-Кралове
Фастав - Градец-Кралове: обзор матча 11 марта 2023
Фастав
11.03.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Градец-Кралове
5'
В. Чантуришвили
45+5'
Л. Козак
38'
M. Koubek
72'
Д. Васулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Градец-Кралове
Вторая желтая
J. Kolar
90'
+1
Замена
Y. Drame
️️️️
В. Вукадинович
84'
Желтая карточка
M. Rakovan
81'
72'
ГОЛ! 2:2!
Д. Васулин
Пас отдал
А. Габриэль
Замена
F. Balaj
️️️️
Л. Козак
66'
59'
Замена
Д. Васулин
️️️️
С. Гаразим
46'
Замена
Я. Рада
️️️️
Я. Кучера
ГОЛ! 2:1!
Л. Козак
Пас отдал
В. Вукадинович
45'
+5
38'
ГОЛ! 1:1!
M. Koubek
Пас отдал
В. Смрз
Желтая карточка
J. Kolar
26'
ГОЛ! 1:0!
В. Чантуришвили
Пас отдал
R. Hruby
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
8
R. Hruby
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Градец-Кралове
25
Франтишек Чех
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
16
Петр Кодеш
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
12
Michal Reichl
ЦФ
28
Филип Кубала
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Фастав
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
16
Филип Новотны
ЛВ
23
Якуб Рада
ОП
17
Petr Pudhorocký
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
15
Даниэль Васулин
ЦФ
4-2-1-4
88
26
Прохазка
2
18
Чедидла
8
19
Слончик
7
Чантуришвили
1
18
Козак
77
Вукадинович
28
3-1-3-1-3
2
Гаразим
39
Клима
25
Чех
16
Кодеш
29
Габриэль
28
Кучера
42
Смрз
11
Ринеш
15
28
Кубала
12
77
Вукадинович
27
27
77
Вукадинович
18
Козак
45
45
18
Козак
28
Кучера
23
Рада
23
Рада
28
Кучера
2
Гаразим
15
Васулин
15
Васулин
2
Гаразим
Остались в запасе
Фастав
Градец-Кралове
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
1
Patrik Vízek
ВР
17
Petr Pudhorocký
ЦП
16
Филип Новотны
ЛВ
0
P. Dvorak
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
23
Jan Hellebrand
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Остались в запасе
1
Patrik Vízek
ВР
17
Petr Pudhorocký
ЦП
16
Филип Новотны
ЛВ
0
P. Dvorak
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Фастав - Градец-Кралове
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Летна
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