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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Фастав
Млада Болеслав - Фастав: обзор матча 30 апреля 2023
Млада Болеслав
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Фастав
22'
Т. Ладра
75'
D. Simersky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Фастав
Желтая карточка
L. Masek
90'
+4
Замена
А. Ваничек
️️️️
Т. Ладра
90'
+3
90'
+3
Замена
L. Bartosak
️️️️
В. Вукадинович
75'
ГОЛ! 1:1!
D. Simersky
Пас отдал
R. Hruby
Замена
P. Zitny
️️️️
В. Кусей
71'
56'
Замена
N. Kovinić
️️️️
F. Balaj
Замена
С. Данчак
️️️️
D. Donát
56'
56'
Замена
Y. Drame
️️️️
А. Фантис
Замена
L. Masek
️️️️
Л. Джаво
46'
Замена
Д. Маречек
️️️️
М. Томич
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Ладра
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
28
D. Simek
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
44
Ламин Джаво
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
19
Василь Кусей
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
8
R. Hruby
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
15
Антонин Фантис
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Млада Болеслав
11
Самуэль Данчак
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
9
L. Masek
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Фастав
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
21
Ян Сильны
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
3-2-2-3
13
17
Сухи
27
Кубишта
2
Сухомель
27
Томич
8
Матейовски
18
Ладра
19
Кусей
99
44
Джаво
3-1-2-5
18
Чедидла
2
26
Прохазка
6
Дидиба
8
19
Слончик
15
Фантис
17
45
77
Вукадинович
28
13
11
Данчак
11
Данчак
13
27
Томич
37
Маречек
37
Маречек
27
Томич
19
Кусей
29
29
19
Кусей
18
Ладра
10
Ваничек
10
Ваничек
18
Ладра
44
Джаво
9
9
44
Джаво
77
Вукадинович
31
31
77
Вукадинович
45
72
72
45
15
Фантис
27
27
15
Фантис
Остались в запасе
Млада Болеслав
Фастав
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
9
Michal Jerabek
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
21
Ян Сильны
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
21
Ян Сильны
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Млада Болеслав - Фастав
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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