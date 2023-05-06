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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Яблонец
Фастав - Яблонец: обзор матча 06 мая 2023
Фастав
06.05.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Яблонец
60'
N. Kovinić
53'
П. Шулц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фастав - Яблонец
90'
+2
Замена
М. Сурзин
️️️️
Я. Храмоста
Замена
L. Bartosak
️️️️
В. Вукадинович
87'
85'
Желтая карточка
М. Полидар
Желтая карточка
В. Прохазка
81'
77'
Замена
М. Чернак
️️️️
В. Йовович
77'
Замена
В. Патрак
️️️️
Д. Икаунекс
65'
Желтая карточка
Я. Крал
ГОЛ! 1:1!
N. Kovinić
Пас отдал
Y. Drame
60'
Замена
N. Kovinić
️️️️
Л. Козак
56'
Замена
T.
️️️️
Д. Дидиба
56'
Замена
Y. Drame
️️️️
А. Фантис
56'
53'
ГОЛ! 0:1!
П. Шулц
Пас отдал
Я. Поважанец
Желтая карточка
Д. Дидиба
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
6
Джосс Дидиба
ОП
8
R. Hruby
ЦП
19
Том Слончик
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
10
Павел Шулц
АП
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Фастав
9
Michal Jerabek
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
95
Михал Чернак
ЦФ
23
Ishaku Konda
ЦФ
3-1-2-5
26
Прохазка
2
18
Чедидла
6
Дидиба
8
19
Слончик
28
15
Фантис
18
Козак
77
Вукадинович
17
3-4-2-1
1
Гануш
23
Штепанек
21
Крал
21
Полидар
14
7
Поважанец
9
Икаунекс
3
Хюбшман
10
Шулц
8
Йовович
19
Храмоста
77
Вукадинович
31
31
77
Вукадинович
15
Фантис
27
27
15
Фантис
6
Дидиба
24
24
6
Дидиба
18
Козак
72
72
18
Козак
19
Храмоста
23
Сурзин
23
Сурзин
19
Храмоста
9
Икаунекс
10
Патрак
10
Патрак
9
Икаунекс
8
Йовович
95
Чернак
95
Чернак
8
Йовович
Остались в запасе
Фастав
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Фастав - Яблонец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
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