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Нидерланды. Эредивизие
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Виллем II
Тонни Вилена
Новости
€ 500 тыс
Тонни Вилена - новости
Виллем II
3 января 1995 (31)
#52 | Полузащитник
Нидерланды
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Публикации
«Эспаньол» отдал Вилену в аренду через месяц после его выкупа у «Краснодара»
2022.08.11 07:56
2
«Эспаньол» выкупил Вилену у «Краснодара»
2022.07.12 14:52
1
Вилена хочет приостановить контракт с «Краснодаром»
2022.06.22 19:16
3
Вилена не хочет возвращаться в «Краснодар»
2022.06.13 07:28
2
«Эспаньол» может выкупить Вилену у «Краснодара» за 2,5 миллиона
2022.03.27 20:40
4
Вилена забил за «Эспаньол» на третьей минуте в первом матче в стартовом составе
2022.02.07 23:42
Примера. «Бетис» на выезде разгромил «Эспаньол» и укрепился в зоне ЛЧ; Вилена дебютировал у каталонцев
2022.01.22 00:56
2
Вилена: «Конечно, я хочу остаться в «Эспаньоле» после завершения аренды»
2022.01.20 17:46
2
Официально: «Краснодар» отдал Вилену в аренду «Эспаньолу»
2022.01.17 22:55
4
«Эспаньол» согласовал аренду с правом выкупа Вилены из «Краснодара» (Voetbal International)
2022.01.17 12:56
3
Вилена перейдет из «Краснодара» в «Эспаньол» («Чемпионат»)
2022.01.14 21:03
8
«Галатасараю» предложили подписать полузащитника «Краснодара» Вилену (Sportcell)
2022.01.08 13:39
2
Вилена – о целях «Краснодара»: «Попробуем попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки»
2021.10.18 20:50
1
Вилена, хотевший уйти из «Краснодара»: «Все в прошлом! Я наслаждаюсь футболом»
2021.10.18 17:58
6
Фото
Фернандес, Эджуке и Малком – в символической сборной 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.10.18 11:52
11
Гончаренко: «Вилена может сыграть в следующем матче «Краснодара»
2021.08.28 12:55
1
Журналист Лонгари: «Сампдория» сделала «Краснодару» предложение о трансфере Вилены
2021.08.25 00:32
4
«Фенербахче» готов сделать предложение по Вилене. «Краснодар» отстранил его от тренировок
2021.08.19 08:19
4
Voetbal International: «Краснодар» нарушил обещание, не отпустив Вилену в другой клуб этим летом
2021.08.18 00:50
10
Агент Вилены: «Тонни был исключeн из команды не из-за ссоры с Ильиным»
2021.08.16 19:36
8
Гончаренко: «Санкции Вилены никак не связаны с конфликтом с Ильиным»
2021.08.16 07:30
«Чемпионат»: Вилена хочет покинуть «Краснодар». Он отказался тренироваться из-за конфликта с Ильиным
2021.08.15 20:37
25
«Интер» хочет арендовать у «Краснодара» Вилену
2021.06.24 23:17
2
Фото
Промес и Вилена – в расширенной заявке сборной Нидерландов на Евро-2020
2021.05.14 15:56
Вилена может перейти из «Краснодара» в «Аталанту» или «Сампдорию»
2021.05.14 14:50
4
Вилена: «Разумеется, связываю свое будущее с «Краснодаром»
2021.05.02 09:29
1
Григалава, Бурлак, Пантелеев – в основе «Арсенала» на игру с «Краснодаром»; Гончаренко выставил Стоцкого, Кайо, Вилену
2021.04.11 13:09
1
Мусаев – о трансферах «Краснодара»: «Я ошибся, взяв Кайо, Вилену, Намли и Камболова»
2021.04.09 09:59
14
«Краснодар» ведет переговоры с «Ренном» о продаже Вилены
2021.04.05 14:38
2
Вилена хочет летом покинуть «Краснодар»
2021.03.20 14:52
9
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