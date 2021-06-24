Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    «Интер» хочет арендовать у «Краснодара» Вилену

    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена стал трансферной целью «Интера».

    По информации Calciomercato, миланский клуб хочет взять 26-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.

    Также голландец, которого оценивают в 10 миллионов евро, интересен «Аталанте».

    • Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
    • За два сезона он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 64 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024-го.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2021 23:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1068

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Удивительно, никак себя особо не показал, даже с Голландией не поехал на евро, а тут ему приписывают интерес топ-клубов. Ни иначе, как игры агентоы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86717
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66496
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru