«Интер» хочет арендовать у «Краснодара» Вилену

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена стал трансферной целью «Интера».

По информации Calciomercato, миланский клуб хочет взять 26-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.

Также голландец, которого оценивают в 10 миллионов евро, интересен «Аталанте».