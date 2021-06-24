«Интер» хочет арендовать у «Краснодара» Вилену

Удивительно, никак себя особо не показал, даже с Голландией не поехал на евро, а тут ему приписывают интерес топ-клубов. Ни иначе, как игры агентоы
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена стал трансферной целью «Интера».
По информации Calciomercato, миланский клуб хочет взять 26-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.
Также голландец, которого оценивают в 10 миллионов евро, интересен «Аталанте».
- Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
- За два сезона он забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 64 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024-го.