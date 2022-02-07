Вилена забил за «Эспаньол» на третьей минуте в первом матче в стартовом составе

В 23-м туре Примеры «Атлетик» принимает «Эспаньол».
Счет в матче на третьей минуте открыл полузащитник Тонни Вилена, арендованный в середине января каталонским клубом у «Краснодара».
Для 27-летнего голландца это первая игра, в которой он вышел в стартовом составе.
- Вилена дебютировал за «Эспаньол» 21 января в матче с «Бетисом» (1:4).
- Тогда он вышел на замену на 84-й минуте.
- Испанцы смогут выкупить хавбека у «Краснодара» ближайшим летом.
Примера. «Бетис» на выезде разгромил «Эспаньол» и укрепился в зоне ЛЧ; Вилена дебютировал у каталонцев
Вилена: «Конечно, я хочу остаться в «Эспаньоле» после завершения аренды»