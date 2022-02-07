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    Вилена забил за «Эспаньол» на третьей минуте в первом матче в стартовом составе

    В 23-м туре Примеры «Атлетик» принимает «Эспаньол».

    Счет в матче на третьей минуте открыл полузащитник Тонни Вилена, арендованный в середине января каталонским клубом у «Краснодара».

    Для 27-летнего голландца это первая игра, в которой он вышел в стартовом составе.

    • Вилена дебютировал за «Эспаньол» 21 января в матче с «Бетисом» (1:4).
    • Тогда он вышел на замену на 84-й минуте.
    • Испанцы смогут выкупить хавбека у «Краснодара» ближайшим летом.

    Примера. «Бетис» на выезде разгромил «Эспаньол» и укрепился в зоне ЛЧ; Вилена дебютировал у каталонцев

    Вилена: «Конечно, я хочу остаться в «Эспаньоле» после завершения аренды»

    Официально: «Краснодар» отдал Вилену в аренду «Эспаньолу»

    Источник: «Бомбардир»

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    07.02.2022 23:42
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