Вилена забил за «Эспаньол» на третьей минуте в первом матче в стартовом составе

В 23-м туре Примеры «Атлетик» принимает «Эспаньол».

Счет в матче на третьей минуте открыл полузащитник Тонни Вилена, арендованный в середине января каталонским клубом у «Краснодара».

Для 27-летнего голландца это первая игра, в которой он вышел в стартовом составе.

Вилена дебютировал за «Эспаньол» 21 января в матче с «Бетисом» (1:4).

Тогда он вышел на замену на 84-й минуте.

Испанцы смогут выкупить хавбека у «Краснодара» ближайшим летом.

Примера. «Бетис» на выезде разгромил «Эспаньол» и укрепился в зоне ЛЧ; Вилена дебютировал у каталонцев

Вилена: «Конечно, я хочу остаться в «Эспаньоле» после завершения аренды»

Официально: «Краснодар» отдал Вилену в аренду «Эспаньолу»