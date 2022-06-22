Вилена хочет приостановить контракт с «Краснодаром»

Полузащитник Тонни Вилена не намерен возвращаться в «Краснодар». Его аренда в «Эспаньоле» истекла.

Нидерландец планирует воспользоваться правом от ФИФА приостановить контракт с «Краснодаром» до 2023 года.

Вилена хотел бы и дальше выступать за «Эспаньол». Каталонцы хотят бесплатно заполучить игрока на следующий сезон.

Контракт Вилены с «Краснодаром» рассчитан до июня 2024 года.

В составе «Эспаньола» игрок провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Вилена был куплен «Краснодаром» в 2019 году.

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