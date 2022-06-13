Вилена не хочет возвращаться в «Краснодар»

Будущее полузащитника Тонни Вилены остается неопределенным.
27-летний футболист с января по июнь был в аренде в «Эспаньоле», а теперь должен вернуться в «Краснодар».
Однако голландец не хочет возвращаться в РПЛ и намерен остаться в Европе.
«Эспаньол» изучает варианты сохранения хавбека в составе без выплаты компенсации.
- Сумма выкупа в арендном соглашении Вилены – 2,5 миллиона евро.
- Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до июня 2024 года.
- В составе «Эспаньола» игрок провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Источник: «РБ Спорт»