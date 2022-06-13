Вилена не хочет возвращаться в «Краснодар»

Будущее полузащитника Тонни Вилены остается неопределенным.

27-летний футболист с января по июнь был в аренде в «Эспаньоле», а теперь должен вернуться в «Краснодар».

Однако голландец не хочет возвращаться в РПЛ и намерен остаться в Европе.

«Эспаньол» изучает варианты сохранения хавбека в составе без выплаты компенсации.