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Вилена не хочет возвращаться в «Краснодар»

Будущее полузащитника Тонни Вилены остается неопределенным.

27-летний футболист с января по июнь был в аренде в «Эспаньоле», а теперь должен вернуться в «Краснодар».

Однако голландец не хочет возвращаться в РПЛ и намерен остаться в Европе.

«Эспаньол» изучает варианты сохранения хавбека в составе без выплаты компенсации.

  • Сумма выкупа в арендном соглашении Вилены – 2,5 миллиона евро.
  • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до июня 2024 года.
  • В составе «Эспаньола» игрок провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10534

    Алексей З 1 час назад

    Политики, нарушив все мыслимые правовые законы, обрекли страну на правовой беспредел от европейских структур, никто не знает , как из этого выбираться.
    УЕФА даст добро и уйдёт бесплатно и никакой CAS не сможет помочь.

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    Рейтинг: +2773

    Бугимен 1 час назад

    ПОХОДУ ЕМУ МОЗГИ ПРОМЫЛИ!!!!!!!

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