Вилена: «Конечно, я хочу остаться в «Эспаньоле» после завершения аренды»

Полузащитник «Эспаньола» Тони Вилена, права на которого принадлежат «Краснодару», сообщил, что хочет остаться в испанском клубе после окончания аренды.

«Конечно, я хочу остаться здесь после завершения аренды. Разговаривал с «Эспаньолом» еще летом, но тогда было неподходящее время для перехода. Я опытный игрок и могу помочь команде», – сказал Вилена.

«Эспаньол» арендовал Вилену до конца сезона с правом выкупа.

Вилена выступал за «Краснодар» с лета 2019 года.

Он провел 79 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

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