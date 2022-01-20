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    Вилена: «Конечно, я хочу остаться в «Эспаньоле» после завершения аренды»

    Полузащитник «Эспаньола» Тони Вилена, права на которого принадлежат «Краснодару», сообщил, что хочет остаться в испанском клубе после окончания аренды.

    «Конечно, я хочу остаться здесь после завершения аренды. Разговаривал с «Эспаньолом» еще летом, но тогда было неподходящее время для перехода. Я опытный игрок и могу помочь команде», – сказал Вилена.

    • «Эспаньол» арендовал Вилену до конца сезона с правом выкупа.
    • Вилена выступал за «Краснодар» с лета 2019 года.
    • Он провел 79 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

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    Источник: Marca

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    20.01.2022 17:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15742

      Garrincha58 3 часа назад

      многие иностранцы не хотят возвращаться в наше болото всё таки ЛаЛига это вам не РПЛ

      0
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      Рейтинг: +56941

      portero 6 часов назад

      давай старайся может тебя и прикупят, хотя верится с трудом, там и своих ленивых хватает....

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