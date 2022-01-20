Вилена: «Конечно, я хочу остаться в «Эспаньоле» после завершения аренды»

Полузащитник «Эспаньола» Тони Вилена, права на которого принадлежат «Краснодару», сообщил, что хочет остаться в испанском клубе после окончания аренды.
«Конечно, я хочу остаться здесь после завершения аренды. Разговаривал с «Эспаньолом» еще летом, но тогда было неподходящее время для перехода. Я опытный игрок и могу помочь команде», – сказал Вилена.
- «Эспаньол» арендовал Вилену до конца сезона с правом выкупа.
- Вилена выступал за «Краснодар» с лета 2019 года.
- Он провел 79 матчей, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.
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Источник: Marca