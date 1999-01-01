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    Вилена хочет летом покинуть «Краснодар»

    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена, скорее всего, сменит команду по окончании сезона.

    По информации «Чемпионата», футболист изъявил желание покинуть российский клуб в ближайшее трансферное окно.

    К 26-летнему голландцу есть интерес из топ-5 лиг Европы.

    • «Краснодар» купил Вилену в 2019 году за 9 миллионов евро.
    • С тех пор хавбек забил семь голов и сделал семь ассистов в 58 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11534

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Был на него не плохой спрос в Англии и Германии, но не захотел он ждать еще полгода и перешел в Краснодар, где и "убил" себя, а теперь интерес максимум условного середняка уровня Герты или Ниццы

      0
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      Рейтинг: +309

      mama1991 1 час назад

      ваще поксуй...

      0
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      Рейтинг: +639

      NIK32RUS 1 час назад

      и пусть еще 2-3 игроков прихватит

      0
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      Рейтинг: +5099

      Томик 1 час назад

      Без тренера и остальные разбегутся скоро. Пора уже найти. Хватит опыты ставить.

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