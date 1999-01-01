Вилена хочет летом покинуть «Краснодар»

Был на него не плохой спрос в Англии и Германии, но не захотел он ждать еще полгода и перешел в Краснодар, где и "убил" себя, а теперь интерес максимум условного середняка уровня Герты или Ниццы
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена, скорее всего, сменит команду по окончании сезона.
По информации «Чемпионата», футболист изъявил желание покинуть российский клуб в ближайшее трансферное окно.
К 26-летнему голландцу есть интерес из топ-5 лиг Европы.
- «Краснодар» купил Вилену в 2019 году за 9 миллионов евро.
- С тех пор хавбек забил семь голов и сделал семь ассистов в 58 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.