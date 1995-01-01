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    Вилена – о целях «Краснодара»: «Попробуем попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки»

    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена ответил на вопросы клубной пресс-службы о задачах команды на сезон.

    – Прямо сейчас в верхней части команды расположены очень плотно. Кого считаешь главными конкурентами «Краснодара»?

    – Не буду никого выделять. Нам нужно больше думать о собственной игре и исключать свои ошибки. Это лучший подход.

    – «Краснодар» вернулся в первую шестерку и очень близок ко второму месту. Как думаешь, на что «быки» способны в этом сезоне?

    – Попробуем попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки. Так-то хочется финишировать как можно выше.

    – До конца календарного года восемь туров. Какой результат в них тебя устроит?

    – Не стану загадывать. Пойдем от игры к игре и постараемся брать три очка в каждом матче. Нужно закрепиться на верхних позициях в таблице.

    • В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» идет на 6-м месте в таблице.
    • Вилена в 8 матчах забил 2 гола.

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    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 20:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1473

      serglider 1 час назад

      В еврокубки... Проблема в том, что с каждым годом наше представительство в еврокубках "усыхает" на одну команду... Так что для кубков, краснодарцам нужно попадать на 3-4 места, что маловероятно с учетом их нестабильной игры...

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