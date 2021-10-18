Вилена – о целях «Краснодара»: «Попробуем попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена ответил на вопросы клубной пресс-службы о задачах команды на сезон.

– Прямо сейчас в верхней части команды расположены очень плотно. Кого считаешь главными конкурентами «Краснодара»?

– Не буду никого выделять. Нам нужно больше думать о собственной игре и исключать свои ошибки. Это лучший подход.

– «Краснодар» вернулся в первую шестерку и очень близок ко второму месту. Как думаешь, на что «быки» способны в этом сезоне?

– Попробуем попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки. Так-то хочется финишировать как можно выше.

– До конца календарного года восемь туров. Какой результат в них тебя устроит?

– Не стану загадывать. Пойдем от игры к игре и постараемся брать три очка в каждом матче. Нужно закрепиться на верхних позициях в таблице.

В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» идет на 6-м месте в таблице.

Вилена в 8 матчах забил 2 гола.

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