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    Вилена, хотевший уйти из «Краснодара»: «Все в прошлом! Я наслаждаюсь футболом»

    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена рассказал, что ему нравится игра, которую показывает клуб в последнее время.

    – Тонни, что скажешь о сезоне «Краснодара» прямо сейчас? Тебе нравится тот футбол, в который играет команда?

    – Да, мы вышли на хороший отрезок. В начале сезона были трудности, но сейчас я чувствую единство команды и ее желание побеждать. Нам нужно продолжать в том же духе, и на каждую игру выходить как на финал.

    – Получаешь ли ты сейчас удовольствие от футбола? Интересно тебе играть в российской Премьер-лиге?

    – Конечно, я наслаждаюсь футболом, все остальное в прошлом! Это моя жизнь, моя страсть. В РПЛ мне играть интересно – это сильная лига с серьезными командами.

    • В августе голландец хотел покинуть «Краснодар». Он отказывался тренироваться.
    • Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
    • Вилена забил 2 гола в 8 матчах текущего сезона.

    Voetbal International: «Краснодар» нарушил обещание, не отпустив Вилену в другой клуб этим летом

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    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +53286

      portero 28 минут назад

      Да уж, все пытался забить Уфе, но быстрая игра в пас не его Конёк ...

      1
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      Рейтинг: +6423

      серега кашин 30 минут назад

      задобрили длинным рублем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53286

      portero > серега кашин 27 минут назад

      Обижаешь , длинным евро... хотя сейчас евро проседает...

      1
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      Рейтинг: +183

      Форвард 79 34 минуты назад

      Тони это конечно хорошо, что ты наслаждаешся футболом, но хотелось бы и нам как болельщикам наслаждатся Вашей игрой, а пока что это получается крайне редко

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