Вилена, хотевший уйти из «Краснодара»: «Все в прошлом! Я наслаждаюсь футболом»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена рассказал, что ему нравится игра, которую показывает клуб в последнее время.

– Тонни, что скажешь о сезоне «Краснодара» прямо сейчас? Тебе нравится тот футбол, в который играет команда?

– Да, мы вышли на хороший отрезок. В начале сезона были трудности, но сейчас я чувствую единство команды и ее желание побеждать. Нам нужно продолжать в том же духе, и на каждую игру выходить как на финал.

– Получаешь ли ты сейчас удовольствие от футбола? Интересно тебе играть в российской Премьер-лиге?

– Конечно, я наслаждаюсь футболом, все остальное в прошлом! Это моя жизнь, моя страсть. В РПЛ мне играть интересно – это сильная лига с серьезными командами.

В августе голландец хотел покинуть «Краснодар». Он отказывался тренироваться.

Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.

Вилена забил 2 гола в 8 матчах текущего сезона.

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