Вилена может перейти из «Краснодара» в «Аталанту» или «Сампдорию»

Новости типа "Барриос скоро может оказаться либо в МанСити, либо в Брайтоне", "Ларссон уйдет либо в Боруссию, либо в Майнц", "Влашич раздумывает куда переходить -- в Атлетико или в Мальорку" у любителей футбола ничего, кроме отрыжки не вызывают. Между нынешней Аталантой и нынешней Сампдорией примерно такая же разница. Конечно, ни той ни другой команде Вильена не нужен, но журналисты-то, которые придумывают и распространяют эти слухи, должны как-то определиться с уровнем команды, в которую они сватают игрока.
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена привлек внимание двух итальянских клубов.
По информации Calciomercato, 26-летний голландец может оказаться в «Аталанте» или «Сампдории».
Также к хавбеку есть интерес из АПЛ и французской Лиги 1.
- «Краснодар» купил Вилену в 2019 году за 9 миллионов евро.
- С тех пор игрок забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 64 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.