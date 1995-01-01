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    Вилена может перейти из «Краснодара» в «Аталанту» или «Сампдорию»

    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена привлек внимание двух итальянских клубов.

    По информации Calciomercato, 26-летний голландец может оказаться в «Аталанте» или «Сампдории».

    Также к хавбеку есть интерес из АПЛ и французской Лиги 1.

    • «Краснодар» купил Вилену в 2019 году за 9 миллионов евро.
    • С тех пор игрок забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 64 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 14:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8419

      Вомбат 1 час назад

      Новости типа "Барриос скоро может оказаться либо в МанСити, либо в Брайтоне", "Ларссон уйдет либо в Боруссию, либо в Майнц", "Влашич раздумывает куда переходить -- в Атлетико или в Мальорку" у любителей футбола ничего, кроме отрыжки не вызывают. Между нынешней Аталантой и нынешней Сампдорией примерно такая же разница. Конечно, ни той ни другой команде Вильена не нужен, но журналисты-то, которые придумывают и распространяют эти слухи, должны как-то определиться с уровнем команды, в которую они сватают игрока.

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      Рейтинг: +8

      omddhlhfxtjk 1 час назад


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      Рейтинг: +6980

      Сильвербой 2 часа назад

      Казалось бы, в Краснодаре есть все, что бы футболист прогрессировал, для продажи в разы дороже, но мы почему-то этого не видим! Кто виноват, тренеры, сами игроки, или "наше болото"!?

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      Рейтинг: +2632

      FENIX-SL > Сильвербой 1 час назад

      болото

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