Вилена может перейти из «Краснодара» в «Аталанту» или «Сампдорию»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена привлек внимание двух итальянских клубов.

По информации Calciomercato, 26-летний голландец может оказаться в «Аталанте» или «Сампдории».

Также к хавбеку есть интерес из АПЛ и французской Лиги 1.