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    Гончаренко: «Вилена может сыграть в следующем матче «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко ответил на вопросы о ситуации с полузащитником Тонни Виленой.

    – Тонни Вилена отсутствует в заявке команды третий матч подряд, но он тренировался с командой на этой неделе. Проясните его будущее в «Краснодаре». Есть ли оно у него, или же клуб готов расстаться с футболистом?

    – Он выпал из тренировочного процесса. С командой он проводил только разминки. Мы ждeм его после паузы на матчи сборных.

    Он наш игрок. В следующем матче будем рассматривать его, как футболиста, который может выйти на поле.

    • Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
    • В новом сезоне голландец забил 2 гола в 3 матчах.
    • Хавбеком интересовались «Сампдория» и «Фенербахче».

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    Источник: «Матч ТВ»

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