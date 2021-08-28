Гончаренко: «Вилена может сыграть в следующем матче «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко ответил на вопросы о ситуации с полузащитником Тонни Виленой.
– Тонни Вилена отсутствует в заявке команды третий матч подряд, но он тренировался с командой на этой неделе. Проясните его будущее в «Краснодаре». Есть ли оно у него, или же клуб готов расстаться с футболистом?
– Он выпал из тренировочного процесса. С командой он проводил только разминки. Мы ждeм его после паузы на матчи сборных.
Он наш игрок. В следующем матче будем рассматривать его, как футболиста, который может выйти на поле.
- Вилена выступает за «Краснодар» с 2019 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024-го.
- В новом сезоне голландец забил 2 гола в 3 матчах.
- Хавбеком интересовались «Сампдория» и «Фенербахче».
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Источник: «Матч ТВ»