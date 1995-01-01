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    «Эспаньол» согласовал аренду с правом выкупа Вилены из «Краснодара» (Voetbal International)

    «Эспаньол» договорился о переходе полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены.

    27-летний футболист сменит команду на правах аренды до конца сезона. У испанского клуба будет опция выкупа.

    Голландец захотел играть в более статусном чемпионате, чтобы побороться за место в заявке сборной на ЧМ-2022.

    • В текущем сезоне Вилена забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Voetbal International

    Голландский футбольный еженедельный журнал, основанный в 1965 году. Старейший футбольный журнал страны. Тираж – 800 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +56812

      portero 53 минуты назад

      Поближе к дому к тёплому морю, тоска на него ещё летом напала, очень хотел слинять....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      gano29 1 час назад

      Как ваши ставки? Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой - 1b2k.info - (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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      Рейтинг: +1224

      СуперПАВ9 1 час назад

      Пошел на понижение

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