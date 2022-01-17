«Эспаньол» согласовал аренду с правом выкупа Вилены из «Краснодара» (Voetbal International)

«Эспаньол» договорился о переходе полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены.

27-летний футболист сменит команду на правах аренды до конца сезона. У испанского клуба будет опция выкупа.

Голландец захотел играть в более статусном чемпионате, чтобы побороться за место в заявке сборной на ЧМ-2022.