«Эспаньол» согласовал аренду с правом выкупа Вилены из «Краснодара» (Voetbal International)

«Эспаньол» договорился о переходе полузащитника «Краснодара» Тонни Вилены.
27-летний футболист сменит команду на правах аренды до конца сезона. У испанского клуба будет опция выкупа.
Голландец захотел играть в более статусном чемпионате, чтобы побороться за место в заявке сборной на ЧМ-2022.
- В текущем сезоне Вилена забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 7,5 миллиона евро.
Источник: Voetbal International
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