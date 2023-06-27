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Алавес
Денис Суарес
Новости
€ 1 млн
Денис Суарес - новости
Алавес
6 января 1994 (32)
#4 | Полузащитник
181 см
Испания
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Публикации
«Вильярреал» бесплатно подписал экс-полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити»
2023.06.27 14:35
«Эспаньол» подписал экс-футболиста «Барселоны» и «Арсенала»
2023.01.31 14:47
Стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок «Барселоны» Денис Суарес
2023.01.01 20:08
Marca составила сборную разочарований Примеры. В ней Гризманн, Йович и Фелиш
2020.07.21 08:09
1
Игрок «Сельты» Суарес пропустит остаток сезона из-за травмы
2020.07.02 13:15
2
Видео
Денис Суарес перешел из «Барселоны» в «Сельту»
2019.07.01 00:51
1
Денис Суарес близок к возвращению в «Сельту»
2019.06.30 10:20
Денис Суарес: «Я покидаю «Барселону»
2019.06.25 10:29
2
«Валенсия» решает, купить Черышева или Дениса Суареса
2019.06.23 01:19
3
Денис Суарес хочет уйти из «Барселоны»
2019.06.13 11:25
1
AS: летом «Барселона» может расстаться с 10 игроками
2019.05.09 17:59
12
Денис Суарес из-за травмы не сыграет за «Арсенал» до конца сезона
2019.04.29 19:16
3
«Барселона» рассчитывает заработать на летних трансферах 250-300 миллионов
2019.04.04 10:38
12
«Арсенал» может досрочно вернуть Дениса Суареса
2019.03.19 10:22
5
Денис Суарес дебютировал за «Арсенал»
2019.02.03 21:14
1
Фото
«Арсенал» арендовал Дениса Суареса у «Барселоны»
2019.01.31 15:34
5
«Барселона» анонсировала трансфер Дениса Суареса в «Арсенал», но потом удалила сообщение с сайта
2019.01.30 20:50
1
Goal: «Барселона» и «Арсенал» близки к соглашению по трансферу Дениса Суареса
2019.01.29 18:32
4
«Барселона» предупредила Дениса Суареса, что он больше не сыграет в этом сезоне, если не примет решения о своем будущем
2019.01.24 16:18
10
ESPN: Денис Суарес не перейдет из «Барселоны» в «Арсенал». Клубы не смогли договориться
2019.01.23 16:48
2
Вальверде рассказал о перспективах Дениса Суареса и Малкома в «Барселоне»
2019.01.23 07:53
3
«Ювентус» купит Рэмзи в январе, если «Арсенал» арендует Хамеса и Дениса Суареса
2019.01.23 00:08
1
«Арсенал» близок к подписанию Дениса Суареса
2019.01.16 22:03
1
Денис Суарес перейдет из «Барселоны» в «Арсенал» на правах аренды
2019.01.11 06:23
Мхитарян может покинуть «Арсенал», если клуб купит Дениса Суареса
2019.01.08 08:44
6
Mirror: «Барселона» не намерена отпускать Дениса Суареса в «Арсенал» зимой
2019.01.07 10:52
3
«Арсенал» близок к подписанию Дениса Суареса
2019.01.05 07:50
4
Денис Суарес может перейти из «Барселоны» в «Арсенал» за 14 миллионов
2018.12.15 14:40
1
«Челси» лидирует в борьбе за Суареса
2018.12.05 12:41
1
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес хочет вернуться в Англию
2018.11.26 08:08
3
1
2
3
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