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    Денис Суарес перешел из «Барселоны» в «Сельту» 

    «Сельта» объявила о трансфере полузащитника Дениса Суареса из «Барселоны». Футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт на четыре года.

    Сумма трансфера составит 12,9 миллиона евро, еще 3,1 миллиона «Сельта» выплатит бонусами.

    • Суарес учился в академии «Сельты» до 2011 года.
    • Вторую половину прошлого сезона игрок провел в аренде в «Арсенале и сыграл в шести матчах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Официальный твиттер «Сельты»

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