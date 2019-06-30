Денис Суарес перешел из «Барселоны» в «Сельту» 

«Сельта» объявила о трансфере полузащитника Дениса Суареса из «Барселоны». Футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт на четыре года.
Сумма трансфера составит 12,9 миллиона евро, еще 3,1 миллиона «Сельта» выплатит бонусами.
- Суарес учился в академии «Сельты» до 2011 года.
- Вторую половину прошлого сезона игрок провел в аренде в «Арсенале и сыграл в шести матчах, не отметившись результативными действиями.
ISTO— RC Celta (@RCCelta) June 30, 2019
VAI
DE
CORAZÓN #DenisVolveaCasa#IstoVaiDeCorazon pic.twitter.com/gSEvh2X4lK