Денис Суарес перешел из «Барселоны» в «Сельту» 

«Сельта» объявила о трансфере полузащитника Дениса Суареса из «Барселоны». Футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт на четыре года.

Сумма трансфера составит 12,9 миллиона евро, еще 3,1 миллиона «Сельта» выплатит бонусами.