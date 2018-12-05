«Челси» лидирует в борьбе за Суареса

Как сообщает Express, «Челси» лидирует в борьбе за возможность подписать полузащитник «Барселоны» Дениса Суареса.

Лондонцы хотят приобрести 24-летнего футболиста в январе. Это, по мнению английского клуба, даст ему преимущество перед «Миланом», который зимой намерен взять хавбека в аренду с правом выкупа.

В этом сезоне Суарес принял участие всего в двух матчах «Барселоны» (в Лиге чемпионов и Кубке Испании), проведя на поле в обще сложности 100 минут. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2020 года с возможностью продления еще на сезон.