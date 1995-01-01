Денис Суарес из-за травмы не сыграет за «Арсенал» до конца сезона

Полузащитник «Арсенала» Денис Суарес сообщил о травме паха.

Травма, полученная в февральском матче против БАТЭ (0:1, первый матч 1/16 финала), не позволит ему сыграть в оставшихся встречах сезона. В ближайшее время 25-летний испанец начнет курс реабилитации.

Суарес пополнил состав лондонцев в январе, перейдя из «Барселоны» на правах полугодичной аренды. Сумма сделки составила 2,5 миллиона евро.

Он принял участие в четырех играх команды Унаи Эмери в Премьер-лиге и двух в Лиге Европы, не отметившись результативными действиями.