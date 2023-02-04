Денис Суарес - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Суарес
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1994 (29 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Денис
|Фамилия
|Суарес
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1994 (29 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 71'
|Вальядолид
|2:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 71'
|Эспаньол
|2:1
|Мальорка
|Испания. Примера, 23 тур
|19.02.2023
|1' - 77'
|Эльче
|0:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 22 тур
|13.02.2023
|46' - 90'
|Эспаньол
|2:3
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эспаньол
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -71'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|25.02.2023
|1' -71'
|Эспаньол (Барселона)
|2:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|19.02.2023
|1' -77'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Эспаньол (Барселона)
|13.02.2023
|46' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|04.02.2023
|61' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)