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Команды
Алавес
Денис Суарес
Статистика
€ 1 млн
Денис Суарес - статистика
Алавес
6 января 1994 (32)
#4 | Полузащитник
181 см
Испания
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
1' - 67'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
71' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
71' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
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Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
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Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Суперкубок УЕФА 2014
Чемпионат Европы U-19 2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
1' - 67'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
71' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
71' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Райо Вальекано
1 : 1
20.08.2026
Алавес
62' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
3 : 0
15.08.2026
Хетафе
1' - 57'
45'
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