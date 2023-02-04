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    Денис Суарес - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Денис
    Фамилия Суарес
    Команда Эспаньол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 января 1994 (29 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 71' Вальядолид 2:1 Эспаньол Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 1' - 71' Эспаньол 2:1 Мальорка Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 1' - 77' Эльче 0:1 Эспаньол Испания. Примера, 22 тур
    13.02.2023 46' - 90' Эспаньол 2:3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
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