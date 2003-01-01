Мхитарян может покинуть «Арсенал», если клуб купит Дениса Суареса

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может покинуть лондонский клуб. По информации The Sun, это произойдет, если «канониры» купят хавбека «Барселоны» Дениса Суареса.

Ранее сообщалось, что англичане могут заплатить за Суареса 14 миллионов фунтов стерлингов.