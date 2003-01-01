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    Мхитарян может покинуть «Арсенал», если клуб купит Дениса Суареса

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может покинуть лондонский клуб. По информации The Sun, это произойдет, если «канониры» купят хавбека «Барселоны» Дениса Суареса.

    Ранее сообщалось, что англичане могут заплатить за Суареса 14 миллионов фунтов стерлингов.

    • Мхитарян выступает за «Арсенал» с января 2018 года. Его контракт с командой рассчитан до лета 2021 года.
    • В этом сезоне 29-летний армянин провел в АПЛ 13 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 08:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +43399

      Рубик Докоян 1 минуту назад

      У него 4-х летний контракт с "Арсеналом". Зарплата 130 т. фунтов стерлингов в неделю плюс бонусы. И приходит "лавочник" "Барсы" ( если придёт ), которому ещё нужно попасть в основу и кого-то вытеснить из состава. Генрих вернётся после травмы и будет играть. Уходит Рэмзи и под вопросом Озил, место в полузащите найдётся и для новичков, если докажут своей игрой.

      0
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      Рейтинг: +424

      levon_man 30 минут назад

      Травированный Мхитарян естественно подпадает под мнение Sun, но он сейчас активнее и Озила и тем более Суареса. Но увы он пока нестабилен. Ему надо доказывать и себе и всем, что он нужен Арсеналу

      0
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      Рейтинг: +1110

      koli4ka 48 минут назад

      считаю,что Генрих должен и обязан игрой доказать,в клубе,что он действительно на голову выше Суареса, который абсолютно не имел игровой практики в Барсе.

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