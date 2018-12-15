Денис Суарес может перейти из «Барселоны» в «Арсенал» за 14 миллионов

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес может продолжить карьеру в «Арсенале».

Согласно The Independent, агенты 24-летнего игрока предложили его услуги главному тренеру «канониров» Унаи Эмери. Прежде испанцы работали вместе в «Севилье». Сумма возможного трансфера оценивается в 14 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Суарес забил два гола в пяти играх всех турниров на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов.

С 2011 по 2013 год права на хавбека принадлежали «Манчестер Сити». В ноябре сообщалось о желании футболиста вернуться в Англию.

Также известно об интересе со стороны «Милана».