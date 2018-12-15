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    • Денис Суарес может перейти из «Барселоны» в «Арсенал» за 14 миллионов

    Денис Суарес может перейти из «Барселоны» в «Арсенал» за 14 миллионов

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес может продолжить карьеру в «Арсенале».

    Согласно The Independent, агенты 24-летнего игрока предложили его услуги главному тренеру «канониров» Унаи Эмери. Прежде испанцы работали вместе в «Севилье». Сумма возможного трансфера оценивается в 14 миллионов фунтов.

    В текущем сезоне Суарес забил два гола в пяти играх всех турниров на клубном уровне. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов.

    С 2011 по 2013 год права на хавбека принадлежали «Манчестер Сити». В ноябре сообщалось о желании футболиста вернуться в Англию.

    Также известно об интересе со стороны «Милана».

    Источник: The Independent

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    15.12.2018 14:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 декабря 2018, 17:29

      подходящий клуб и тренер

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