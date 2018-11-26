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    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес хочет вернуться в Англию

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес недоволен количеством игрового времени, выделяемого ему тренерским штабом каталонцев.

    24-летний испанец рассматривает вариант с возвращением в чемпионат Англии. У него есть опыт выступления в составе «Манчестер Сити», с которым он сыграл два матча в Кубке английской лиги. Суарес находился в «Манчестер Сити» с 2011 по 2013 год.

    В текущем сезоне игрок сыграл за «Барселону» лишь один матч, который пришелся на Кубок Испании.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Милана».

    Источник: Sport Witness

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    26.11.2018 08:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 26 ноября 2018, 12:36

      А кому нужен лавочник, хоть и из Барсы и зная его аппетиты в плане денег, да никому и его уровень команд из низшей части АПЛ или вовсе Чемпионшипа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 26 ноября 2018, 10:18

      эту скамейку отполировал уже?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 09:05

      Будучи пацаном сыграл два матча за два года в Кубке английской лиге, это конечно большой опыт, что вернуться в АПЛ...

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