Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес хочет вернуться в Англию

А кому нужен лавочник, хоть и из Барсы и зная его аппетиты в плане денег, да никому и его уровень команд из низшей части АПЛ или вовсе Чемпионшипа
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес недоволен количеством игрового времени, выделяемого ему тренерским штабом каталонцев.
24-летний испанец рассматривает вариант с возвращением в чемпионат Англии. У него есть опыт выступления в составе «Манчестер Сити», с которым он сыграл два матча в Кубке английской лиги. Суарес находился в «Манчестер Сити» с 2011 по 2013 год.
В текущем сезоне игрок сыграл за «Барселону» лишь один матч, который пришелся на Кубок Испании.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Милана».