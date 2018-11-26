Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес хочет вернуться в Англию

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес недоволен количеством игрового времени, выделяемого ему тренерским штабом каталонцев.

24-летний испанец рассматривает вариант с возвращением в чемпионат Англии. У него есть опыт выступления в составе «Манчестер Сити», с которым он сыграл два матча в Кубке английской лиги. Суарес находился в «Манчестер Сити» с 2011 по 2013 год.

В текущем сезоне игрок сыграл за «Барселону» лишь один матч, который пришелся на Кубок Испании.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Милана».