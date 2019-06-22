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    «Валенсия» решает, купить Черышева или Дениса Суареса

    «Валенсия» рассматривает две кандидатуры на усиление средней линии, пишет Marca. Речь идет о Денисе Черышеве, принадлежащем «Вильярреалу», и хавбеке «Барселоны» Денисе Суаресе.

    Препятствием на пути к трансферу каталонца может послужить его стоимость – 15 миллионов евро, но главный тренер «Валенсии» все равно хочет видеть игрока в команде. Цена россиянина Черышева – 6 миллионов.

    • Черышев прошлый сезон провел в «Валенсии» на правах аренды.
    • Вторую половину сезона-2018/19 Суарес провел в «Арсенале».
    • «Валенсия» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

    Источник: Marca

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