«Валенсия» решает, купить Черышева или Дениса Суареса

«Валенсия» рассматривает две кандидатуры на усиление средней линии, пишет Marca. Речь идет о Денисе Черышеве, принадлежащем «Вильярреалу», и хавбеке «Барселоны» Денисе Суаресе.

Препятствием на пути к трансферу каталонца может послужить его стоимость – 15 миллионов евро, но главный тренер «Валенсии» все равно хочет видеть игрока в команде. Цена россиянина Черышева – 6 миллионов.