«Арсенал» близок к подписанию Дениса Суареса

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес близок к переходу в «Арсенал», сообщает Sky Sports.

Согласно информации источника, каталонцы настаивают на продаже 25-летнего хавбека. Лондонский клуб хочет взять его в аренду на полгода с правом последующего выкупа.

Стороны обсуждают компромиссный вариант – с арендой и обязательным выкупом контракта игрока.