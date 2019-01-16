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    «Арсенал» близок к подписанию Дениса Суареса

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес близок к переходу в «Арсенал», сообщает Sky Sports.

    Согласно информации источника, каталонцы настаивают на продаже 25-летнего хавбека. Лондонский клуб хочет взять его в аренду на полгода с правом последующего выкупа.

    Стороны обсуждают компромиссный вариант – с арендой и обязательным выкупом контракта игрока.

    • В текущем сезоне Суарес забил два мяча и сделал одну результативную передачу в семи играх на клубном уровне.
    • «Барселона» оценила его в 20 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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    16.01.2019 22:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2228

      Гиви Эрудитошвили 16 января 2019, 22:58

      Поторгуются и договорятся. Суаресу уже пора где-то играть, а не сидеть в "Барсе".

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