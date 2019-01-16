«Арсенал» близок к подписанию Дениса Суареса

Поторгуются и договорятся. Суаресу уже пора где-то играть, а не сидеть в "Барсе".
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес близок к переходу в «Арсенал», сообщает Sky Sports.
Согласно информации источника, каталонцы настаивают на продаже 25-летнего хавбека. Лондонский клуб хочет взять его в аренду на полгода с правом последующего выкупа.
Стороны обсуждают компромиссный вариант – с арендой и обязательным выкупом контракта игрока.
- В текущем сезоне Суарес забил два мяча и сделал одну результативную передачу в семи играх на клубном уровне.
- «Барселона» оценила его в 20 миллионов евро.