Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Денис Суарес хочет уйти из «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес заявил о желании покинуть каталонский клуб этим летом.

    «Хочу покинуть «Барселону», чтобы играть. Моя цель – остаться в Ла Лиге. Нахожусь в клубе уже второй месяц, восстанавливаюсь от травмы, но никто мне ничего не говорил», – сказал Суарес.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1478

      SarJr 41 минуту назад

      пусть едет. даже 20 за него - хорошая выручка

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru