Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес заявил о желании покинуть каталонский клуб этим летом.

«Хочу покинуть «Барселону», чтобы играть. Моя цель – остаться в Ла Лиге. Нахожусь в клубе уже второй месяц, восстанавливаюсь от травмы, но никто мне ничего не говорил», – сказал Суарес.