пусть едет. даже 20 за него - хорошая выручка
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес заявил о желании покинуть каталонский клуб этим летом.
«Хочу покинуть «Барселону», чтобы играть. Моя цель – остаться в Ла Лиге. Нахожусь в клубе уже второй месяц, восстанавливаюсь от травмы, но никто мне ничего не говорил», – сказал Суарес.
- Вторую половину сезона-2018/19 игрок провел в «Арсенале» на правах аренды.
- Интерес к Суаресу проявляют «Атлетико», «Валенсия» и «Сельта».
- «Барселона» готова продать хавбека за 20 миллионов евро.