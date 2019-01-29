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    Goal: «Барселона» и «Арсенал» близки к соглашению по трансферу Дениса Суареса

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес, с большой долей вероятности, перейдет на правах аренды в «Арсенал» до закрытия зимнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что стороны не смогли согласовать сделку из-за требования каталонцев включить в арендный договор пункт об обязательном выкупе. Но, по информации Goal, в последнее дни переговоры сильно продвинулись и клубы близки к закрытию сделки.

    Лондонцы заплатят за аренду испанца 2,5 миллиона евро. Летом «Арсенал» сможет выкупить футболиста за 20 миллионов.

    • В этом сезоне Суарес провел за «Барселону» восемь матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт хавбека с сине-гранатовыми рассчитан до 2020 года с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: Goal

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    29.01.2019 18:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +259

      professor13 29 января 2019, 19:04

      Думаю в Арсенале он заиграет

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 18:40

      Ну а чего тянуть, два дня до закрытия зимнего ТО осталось. В " Барсе" Денис глубокий лавочник и так, а с приходом де Йонга и возможно Рабьо тем более. А в "Арсенале" он будет играть. Да и "Барса" хоть что-то за него получит, 20 лямов лишними не будут.

      4
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Рубик Докоян 29 января 2019, 22:15

      Ну Рабье минусанулся, но Де Йонг будет только летом, а на всякий случай лучше оставить ибо от травм никто не застрахован

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Tyler_Stark 30 января 2019, 16:57

      Ну ты их состав посмотри, там народу достаточно в середине поля и у многих мало игровой практики. Пусть едет и играет в "Арсенале". Ему по арендам играть не привыкать. По Рабьо ещё ничего не ясно, не придёт и бог с ним. Тут Коутиньо ещё себя не может проявить, а за него большие бабки заплатили.

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