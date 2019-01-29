Goal: «Барселона» и «Арсенал» близки к соглашению по трансферу Дениса Суареса

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес, с большой долей вероятности, перейдет на правах аренды в «Арсенал» до закрытия зимнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что стороны не смогли согласовать сделку из-за требования каталонцев включить в арендный договор пункт об обязательном выкупе. Но, по информации Goal, в последнее дни переговоры сильно продвинулись и клубы близки к закрытию сделки.

Лондонцы заплатят за аренду испанца 2,5 миллиона евро. Летом «Арсенал» сможет выкупить футболиста за 20 миллионов.