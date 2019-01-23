ESPN: Денис Суарес не перейдет из «Барселоны» в «Арсенал». Клубы не смогли договориться

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес останется в клубе до конца сезона. Каталонцы вели переговоры с «Арсеналом» по трансферу футболиста, но во вторник они завершились неудачно.

Сине-гранатовые хотели продать испанца за 20 миллионов евро, в то время как лондонцы настаивали на аренде. «Барселона» была готова на такой вариант, но только с условием, что в договор будет включен пункт об обязательном выкупе хавбека по завершении сезона. В итоге клубы не смогли договориться об условиях сделки.

При этом каталонцы не исключают уход игрока я январе и готовы слушать любые предложения до закрытия зимнего трансферного окна.