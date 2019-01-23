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    ESPN: Денис Суарес не перейдет из «Барселоны» в «Арсенал». Клубы не смогли договориться

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес останется в клубе до конца сезона. Каталонцы вели переговоры с «Арсеналом» по трансферу футболиста, но во вторник они завершились неудачно.

    Сине-гранатовые хотели продать испанца за 20 миллионов евро, в то время как лондонцы настаивали на аренде. «Барселона» была готова на такой вариант, но только с условием, что в договор будет включен пункт об обязательном выкупе хавбека по завершении сезона. В итоге клубы не смогли договориться об условиях сделки.

    При этом каталонцы не исключают уход игрока я январе и готовы слушать любые предложения до закрытия зимнего трансферного окна.

    • В этом сезоне Суарес принял участие в восьми матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт футболиста с «Барселоной» истекает летом 2020 года.

    Источник: ESPN

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    23.01.2019 16:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 января 2019, 19:05

      - Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес останется в клубе до конца сезона.
      - каталонцы не исключают уход игрока я январе
      --
      Вы хоть читаете, что пишете, ну сколько можно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 23 января 2019, 18:21

      ну вот. ушёл Мислинтат - прощайте трансферы

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