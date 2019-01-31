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    «Арсенал» арендовал Дениса Суареса у «Барселоны»

    «Арсенал» объявил о переходе из «Барселоны» полузащитника Дениса Суареса.

    Испанец будет выступать за лондонцев до конца этого сезона на правах аренды, которая обойдется красно-белым в 2,5 миллиона евро [по данным Transfermarkt].

    • Каталонцы приобрели 25-летнего футболиста у «Вильярреала» в 2016 году 3,25 миллиона.
    • В текущем сезоне Суарес провел за «Барселону» восемь матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    31.01.2019 15:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 31 января 2019, 21:24

      Ну.наконец-то свершилось.Бедный пацан настрадался,сидя на лавке в запасе...

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 31 января 2019, 19:37

      Учитывая проблемы полузащиты Арсенала - Ремзи уходит, Озил - в основном труп, который иногда оживает, Мхитарян опять не в форме Появление Суареса может помочь создать какие-то тандемы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 19:18

      В Арсенале может и заиграет.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 31 января 2019, 16:23

      С точки зрения денег - Денис очень выгодный игрок - купили почти задаром, теперь только на аренде отобьют 75% суммы трансфера. А вот с точки зрения игровых качеств - что был в команде, что не был(((

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 31 января 2019, 17:37

      Он довольно долго был в аренде в разных клубах. Не всем суждено заиграть в "Барсе". Коутиньо сейчас как дорогостоящий пример. А Денису ещё раньше надо было проситься в другой клуб на полноценный контракт, а не до 25-лет числиться в "Барсе". В другой команде может бы уже был игроком основы. Пусть попробует себя в "Арсенале ", авось и получится.

      3
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