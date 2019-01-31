«Арсенал» арендовал Дениса Суареса у «Барселоны»

Ну.наконец-то свершилось.Бедный пацан настрадался,сидя на лавке в запасе...
«Арсенал» объявил о переходе из «Барселоны» полузащитника Дениса Суареса.
Испанец будет выступать за лондонцев до конца этого сезона на правах аренды, которая обойдется красно-белым в 2,5 миллиона евро [по данным Transfermarkt].
- Каталонцы приобрели 25-летнего футболиста у «Вильярреала» в 2016 году 3,25 миллиона.
- В текущем сезоне Суарес провел за «Барселону» восемь матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.