Денис Суарес: «Я покидаю «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес анонсировал уход из клуба.

«Я покидаю «Барселону». «Сельта» – это возможный вариант для меня. Я убежден, что когда-нибудь вернусь в этот клуб, но не знаю, когда именно.

У меня есть предложения из-за границы, но мой приоритет – остаться в Испании», – заявил полузащитник.