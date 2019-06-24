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    Денис Суарес: «Я покидаю «Барселону»

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес анонсировал уход из клуба.

    «Я покидаю «Барселону». «Сельта» – это возможный вариант для меня. Я убежден, что когда-нибудь вернусь в этот клуб, но не знаю, когда именно.

    У меня есть предложения из-за границы, но мой приоритет – остаться в Испании», – заявил полузащитник.

    • Суарес остаток сезона провел на правах аренды в «Арсенале».
    • «Канониры» вернули футболиста досрочно.
    • В феврале Денис продлил контракт с «Барселоной» до лета 2021 года.

    Источник: Marca

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +532

      Untitled-1 31 минуту назад

      А в стиле бомбардира был бы заголовок "Суарес покидает Барселону"

      0
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      ...
      Рейтинг: +1965

      Dgad > Untitled-1 9 минут назад

      Это прерогатива Спортбокса)))

      0
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