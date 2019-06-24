Денис Суарес: «Я покидаю «Барселону»

А в стиле бомбардира был бы заголовок "Суарес покидает Барселону"
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес анонсировал уход из клуба.
«Я покидаю «Барселону». «Сельта» – это возможный вариант для меня. Я убежден, что когда-нибудь вернусь в этот клуб, но не знаю, когда именно.
У меня есть предложения из-за границы, но мой приоритет – остаться в Испании», – заявил полузащитник.
- Суарес остаток сезона провел на правах аренды в «Арсенале».
- «Канониры» вернули футболиста досрочно.
- В феврале Денис продлил контракт с «Барселоной» до лета 2021 года.