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    Mirror: «Барселона» не намерена отпускать Дениса Суареса в «Арсенал» зимой

    Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Денис Суарес близок к трансферу в «Арсенал». Лондонцы хотят взять игрока в аренду до лета.

    По информации Mirror, каталонцы не хотят расставаться с хавбеком зимой. Сине-гранатовые намерены сохранить игрока как минимум до лета.

    • Transfermarkt оценивает стоимость Суареса в 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он забил два мяча в шести играх за «Барселону».
    • Суаресу 24 года.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1354

      Гиви Эрудитошвили 1 час назад

      А хиллари его сохранять без игровой практики ? В "Арсенале" он хоть играть будет, а потом уже можно и определяться с ценником по нему.

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