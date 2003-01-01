Mirror: «Барселона» не намерена отпускать Дениса Суареса в «Арсенал» зимой

А хиллари его сохранять без игровой практики ? В "Арсенале" он хоть играть будет, а потом уже можно и определяться с ценником по нему.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Денис Суарес близок к трансферу в «Арсенал». Лондонцы хотят взять игрока в аренду до лета.
По информации Mirror, каталонцы не хотят расставаться с хавбеком зимой. Сине-гранатовые намерены сохранить игрока как минимум до лета.
- Transfermarkt оценивает стоимость Суареса в 12 миллионов евро.
- В текущем сезоне он забил два мяча в шести играх за «Барселону».
- Суаресу 24 года.