К подписанию этого Суареса (Дениса) кто только не был близок.
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
По информации Sky Sports, лондонский «Арсенал» практически согласовал трансфер 24-летнего хавбека каталонского клуба. На подписании игрока настоял главный тренер лондонцев Унаи Эмери, с которым тот работал в «Севилье».
- Transfermarkt оценивает стоимость Суареса в 12 миллионов евро.
- В текущем сезоне он забил два мяча в шести играх за «Барселону».