Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Sky Sports, лондонский «Арсенал» практически согласовал трансфер 24-летнего хавбека каталонского клуба. На подписании игрока настоял главный тренер лондонцев Унаи Эмери, с которым тот работал в «Севилье».