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    «Арсенал» близок к подписанию Дениса Суареса

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    По информации Sky Sports, лондонский «Арсенал» практически согласовал трансфер 24-летнего хавбека каталонского клуба. На подписании игрока настоял главный тренер лондонцев Унаи Эмери, с которым тот работал в «Севилье».

    • Transfermarkt оценивает стоимость Суареса в 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он забил два мяча в шести играх за «Барселону».

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 07:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +762

      Бухбух 1 час назад

      К подписанию этого Суареса (Дениса) кто только не был близок.

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    sv1969
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    #2
    Chernyi Lis
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    #3
    Zenit-84
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    #4
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