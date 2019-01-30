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    «Барселона» анонсировала трансфер Дениса Суареса в «Арсенал», но потом удалила сообщение с сайта

    «Барселона» объявила о переходе полузащитника Дениса Суареса в «Арсенал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

    Также в сообщении говорилось о продлении контракта с игроком до 2021 года и о том, что у «Арсенала» есть опция выкупа футболиста летом.

    Позже «Барселона» удалила сообщение о переходе. О трансфере со ссылкой на официальный сайт каталонцев написали BBC, Sky Sports, Bleacher Report и другие СМИ.

    • Суарес выступал за «Барселону» с 2013 года.
    • Он провел за клуб 71 матч.

    Источник: Bleacher Report

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    30.01.2019 20:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 30 января 2019, 22:37

      не получилось сбагрить....

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