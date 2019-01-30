«Барселона» анонсировала трансфер Дениса Суареса в «Арсенал», но потом удалила сообщение с сайта

«Барселона» объявила о переходе полузащитника Дениса Суареса в «Арсенал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Также в сообщении говорилось о продлении контракта с игроком до 2021 года и о том, что у «Арсенала» есть опция выкупа футболиста летом.

Позже «Барселона» удалила сообщение о переходе. О трансфере со ссылкой на официальный сайт каталонцев написали BBC, Sky Sports, Bleacher Report и другие СМИ.