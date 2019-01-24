«Барселона» предупредила Дениса Суареса, что он больше не сыграет в этом сезоне, если не примет решения о своем будущем

По информации Cadena SER, «Барселона» предупредила полузащитника Дениса Суареса, что он может больше не выйти на поле в составе команды в этом сезоне.

Как сообщалось ранее, каталонцы ведут переговоры по испанцу с «Арсеналом». Сине-гранатовые предлагают 25-летнему футболисту перейти в лондонский клуб на правах аренды до конца сезона [в этом случае он будет должен продлить соглашение с каталонцами еще на год] или в «Бетис» или «Севилью» на постоянной основе.

Руководство клуба заявило хавбеку, что, если он не примет решения о своем будущем, он больше не сыграет до конца этого сезона.