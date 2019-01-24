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    «Барселона» предупредила Дениса Суареса, что он больше не сыграет в этом сезоне, если не примет решения о своем будущем

    По информации Cadena SER, «Барселона» предупредила полузащитника Дениса Суареса, что он может больше не выйти на поле в составе команды в этом сезоне.

    Как сообщалось ранее, каталонцы ведут переговоры по испанцу с «Арсеналом». Сине-гранатовые предлагают 25-летнему футболисту перейти в лондонский клуб на правах аренды до конца сезона [в этом случае он будет должен продлить соглашение с каталонцами еще на год] или в «Бетис» или «Севилью» на постоянной основе.

    Руководство клуба заявило хавбеку, что, если он не примет решения о своем будущем, он больше не сыграет до конца этого сезона.

    • Действующий контракт Суареса с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2020 года с возможностью продления еще на год.
    • В текущей кампании полузащитник провел за «Барселону» восемь матчей, записав в свой актив два гола и одну результативную передачу.

    Источник: Cadena SER

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    24.01.2019 16:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +905

      VVadic 24 января 2019, 19:06

      Зенит для него был бы идеальным вариантом. Почему молчит Семак?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 января 2019, 18:20

      Ему надо уйти с добром. Иначе он потеряет себя как футболист. А в Барсу, увы, он не вписался, хотя Месси его всячески поддерживал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 января 2019, 16:58

      Эта ситуация чем то похожа на проблемы наших команд с игроками , когда игроки не хотят уходить из команд даже если практически не играют. Тем более интересно, что Денис в общем то по большому счёту ещё не проявил себя во взрослом футболе , а ведь ему уже в этом году 26 .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 января 2019, 16:51

      а чем он хуже буатенга??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 16:47

      Ему надо быстрей определяться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 16:46

      Да уходил бы в испанскую команду и драл бы Барселону.Показал бы,что зря с ним так)))

      6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > СуперПАВ9 24 января 2019, 18:11

      гавно у тебя во рту !

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 24 января 2019, 16:25

      Да он просто создан для Зенита не хочет играть, лавочник и получает до хера бабла

      9
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 января 2019, 16:21

      Балласт. И чем скорее он это поймёт тем будет лучше для него.

      8
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