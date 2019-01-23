Вальверде рассказал о перспективах Дениса Суареса и Малкома в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что несколько игроков могут покинуть команду уже в январе.

Речь идет о полузащитнике Денисе Суаресе и форварде Малкоме. Первого ранее связывали с переходом в «Арсенал».

«Эти игроки могут остаться с нами, и мы будем рады этому, или же они могут уйти в поисках новых вызовов. Мы рассмотрим все варианты в отношении них.

Мы довольны командой, но всегда существует вероятность ухода тех футболистов, которые играют не так часто», — заявил Вальверде.