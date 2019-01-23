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  • Вальверде рассказал о перспективах Дениса Суареса и Малкома в «Барселоне»

Вальверде рассказал о перспективах Дениса Суареса и Малкома в «Барселоне»

23 января 2019, 07:53
3

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что несколько игроков могут покинуть команду уже в январе.

Речь идет о полузащитнике Денисе Суаресе и форварде Малкоме. Первого ранее связывали с переходом в «Арсенал».

«Эти игроки могут остаться с нами, и мы будем рады этому, или же они могут уйти в поисках новых вызовов. Мы рассмотрим все варианты в отношении них.

Мы довольны командой, но всегда существует вероятность ухода тех футболистов, которые играют не так часто», — заявил Вальверде.

  • Малком перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Бордо» за 41 миллион евро.
  • Контракт 21-летнего бразильца с каталонцами действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие всего в 10 официальных матчах за «Барселону» и забил 2 гола.
  • Суарес выступает за «Барселону» с 2016 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл в 6 официальных матчах и забил 2 гола.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Барселона Суарес Денис Малком
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1548223561
Если будет осуществлена покупка де Йонга и Рабьо ( а вероятность очень велика ), то "лавочников" на которых есть спрос надо продавать.
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zigbert
1548229172
Их судьба решится в ближайшее время.
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dinar7777dinar
1548267760
денис суарес пока ! а малкома надо оставлять и давать ему больше времени.
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