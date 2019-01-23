Вальверде рассказал о перспективах Дениса Суареса и Малкома в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что несколько игроков могут покинуть команду уже в январе.
Речь идет о полузащитнике Денисе Суаресе и форварде Малкоме. Первого ранее связывали с переходом в «Арсенал».
«Эти игроки могут остаться с нами, и мы будем рады этому, или же они могут уйти в поисках новых вызовов. Мы рассмотрим все варианты в отношении них.
Мы довольны командой, но всегда существует вероятность ухода тех футболистов, которые играют не так часто», — заявил Вальверде.
- Малком перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Бордо» за 41 миллион евро.
- Контракт 21-летнего бразильца с каталонцами действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие всего в 10 официальных матчах за «Барселону» и забил 2 гола.
- Суарес выступает за «Барселону» с 2016 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл в 6 официальных матчах и забил 2 гола.
Источник: Football Espana