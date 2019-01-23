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    Вальверде рассказал о перспективах Дениса Суареса и Малкома в «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что несколько игроков могут покинуть команду уже в январе.

    Речь идет о полузащитнике Денисе Суаресе и форварде Малкоме. Первого ранее связывали с переходом в «Арсенал».

    «Эти игроки могут остаться с нами, и мы будем рады этому, или же они могут уйти в поисках новых вызовов. Мы рассмотрим все варианты в отношении них.

    Мы довольны командой, но всегда существует вероятность ухода тех футболистов, которые играют не так часто», — заявил Вальверде.

    • Малком перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Бордо» за 41 миллион евро.
    • Контракт 21-летнего бразильца с каталонцами действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие всего в 10 официальных матчах за «Барселону» и забил 2 гола.
    • Суарес выступает за «Барселону» с 2016 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл в 6 официальных матчах и забил 2 гола.

    Источник: Football Espana

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    23.01.2019 07:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 января 2019, 21:22

      денис суарес пока ! а малкома надо оставлять и давать ему больше времени.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 января 2019, 10:39

      Их судьба решится в ближайшее время.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 09:06

      Если будет осуществлена покупка де Йонга и Рабьо ( а вероятность очень велика ), то "лавочников" на которых есть спрос надо продавать.

      5
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