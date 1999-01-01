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    «Арсенал» может досрочно вернуть Дениса Суареса

    Лондонский «Арсенал» планирует разорвать арендное соглашение с полузащитником «Барселоны» Денисом Суаресом.

    Главного тренера английского клуба Унаи Эмери не устраивают игровые кондиции футболиста.

    «Арсенал» не будет выкупать трансфер по окончанию сезона. Более того, клуб намерен вернуть Суареса его каталонцам досрочно.

    • «Арсенал» арендовал Дениса прошедшей зимой.
    • В нынешнем сезоне испанец принял участие в четырех матчах английской Премьер-лиги, отыграв в сумме 67 минут.
    • На его счету ни одного результативного действия.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 10:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +324

      LMI 21 минуту назад

      Зачем тот же Эмери так желал его взять в аренду ? Разве не знал он, что Суарес не играет, нет кондиций. Не понимаю ?

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