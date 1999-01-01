«Арсенал» может досрочно вернуть Дениса Суареса

Лондонский «Арсенал» планирует разорвать арендное соглашение с полузащитником «Барселоны» Денисом Суаресом.

Главного тренера английского клуба Унаи Эмери не устраивают игровые кондиции футболиста.

«Арсенал» не будет выкупать трансфер по окончанию сезона. Более того, клуб намерен вернуть Суареса его каталонцам досрочно.