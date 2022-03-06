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    Алессандро Берарди - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Алессандро
    Фамилия Берарди
    Команда Верона
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 января 1991 (32 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Специя 0:0 Верона Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 Был в запасе Верона 0:3 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе Верона 1:0 Салернитана Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -90' Лацио (Рим) 3:3 Верона (Верона)
    14.05.2022 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Торино (Турин)
    08.05.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Милан (Милан)
    20.03.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Верона (Верона)
    13.03.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Наполи (Неаполь)
    06.03.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Верона (Верона)
    27.02.2022 Был в запасе Верона (Верона) 3:1 Венеция (Венеция)
    19.02.2022 Был в запасе Рома (Рим) 2:2 Верона (Верона)
    13.02.2022 Был в запасе Верона (Верона) 4:0 Удинезе (Удине)
    06.02.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Верона (Верона)
    21.01.2022 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Болонья (Болонья)
    16.01.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:4 Верона (Верона)
    22.12.2021 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    19.12.2021 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Верона (Верона)
    12.12.2021 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    05.12.2021 Был в запасе Венеция (Венеция) 3:4 Верона (Верона)
    30.11.2021 Был в запасе Верона (Верона) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    27.11.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Верона (Верона)
    22.11.2021 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    07.11.2021 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:1 Верона (Верона)
    30.10.2021 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Ювентус (Турин)
    27.10.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Верона (Верона)
    24.10.2021 Был в запасе Верона (Верона) 4:1 Лацио (Рим)
    16.10.2021 Был в запасе Милан (Милан) 3:2 Верона (Верона)
    03.10.2021 Был в запасе Верона (Верона) 4:0 Специя (Ла Специя)
    25.09.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 3:3 Верона (Верона)
    22.09.2021 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 2:2 Верона (Верона)
    19.09.2021 Был в запасе Верона (Верона) 3:2 Рома (Рим)
    13.09.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Верона (Верона)
    27.08.2021 Был в запасе Верона (Верона) 1:3 Интер (Милан)
    21.08.2021 Был в запасе Верона (Верона) 2:3 Сассуоло (Сассуоло)
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