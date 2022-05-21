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Алессандро Берарди
Статистика
Алессандро Берарди - статистика
Завершил карьеру
16 января 1991 (35), Рим
#22 | Вратарь
173 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
3 : 3
21.05.2022
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
0 : 1
14.05.2022
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
1 : 3
08.05.2022
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
1 : 1
20.03.2022
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
1 : 2
13.03.2022
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
1 : 1
06.03.2022
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
3 : 1
27.02.2022
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
2 : 2
19.02.2022
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
4 : 0
13.02.2022
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2 : 0
06.02.2022
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2 : 1
21.01.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
2 : 4
16.01.2022
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
1 : 1
22.12.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
1 : 0
19.12.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
1 : 2
12.12.2021
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Венеция
3 : 4
05.12.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0 : 0
30.11.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
3 : 1
27.11.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
2 : 1
22.11.2021
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 1
07.11.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2 : 1
30.10.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1 : 1
27.10.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
4 : 1
24.10.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
3 : 2
16.10.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
4 : 0
03.10.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
3 : 3
25.09.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Салернитана
2 : 2
22.09.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
3 : 2
19.09.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
1 : 0
13.09.2021
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
1 : 3
27.08.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
2 : 3
21.08.2021
Сассуоло
Был в запасе
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