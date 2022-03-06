Алессандро Берарди - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Берарди
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 января 1991 (32 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Берарди
|Команда
|Верона
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 января 1991 (32 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Верона
|0:3
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Верона
|1:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|3:3
|Верона (Верона)
|14.05.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Торино (Турин)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Милан (Милан)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Верона (Верона)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:1
|Венеция (Венеция)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:2
|Верона (Верона)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|4:0
|Удинезе (Удине)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Верона (Верона)
|21.01.2022
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:4
|Верона (Верона)
|22.12.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Верона (Верона)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|3:4
|Верона (Верона)
|30.11.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Верона (Верона)
|22.11.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Верона (Верона)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Ювентус (Турин)
|27.10.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Верона (Верона)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|4:1
|Лацио (Рим)
|16.10.2021
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:2
|Верона (Верона)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|4:0
|Специя (Ла Специя)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|3:3
|Верона (Верона)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|2:2
|Верона (Верона)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:2
|Рома (Рим)
|13.09.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Верона (Верона)
|27.08.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:3
|Интер (Милан)
|21.08.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:3
|Сассуоло (Сассуоло)