Алехандро Мартинес - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Гранада
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 августа 1990 (32 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 725
тыс
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Гранада
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 августа 1990 (32 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2017
|87' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|90'
|08.05.2017
|1' -61'
|Леганес (Леганес)
|4:0
|Бетис (Севилья)
|30.04.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:4
|Алавес (Витория-Гастейс)
|27.04.2017
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|23.04.2017
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|16.04.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|09.04.2017
|1' -90'
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|4:1
|Бетис (Севилья)
|04.04.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|31.03.2017
|89' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|18.03.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|12.03.2017
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|08.03.2017
|82' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|90'
|03.03.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|28.02.2017
|1' -90'
|Малага (Малага)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|25.02.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Севилья (Севилья)
|17.02.2017
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|4:1
|Бетис (Севилья)
|11.02.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|29.01.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Барселона (Барселона)
|22.01.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Спортинг (Хихон)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|08.01.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Леганес (Леганес)
|16.12.2016
|1' -84'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|11.12.2016
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Сельта (Виго)
|25.11.2016
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|3:1
|Бетис (Севилья)
|18.11.2016
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|06.11.2016
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|30.10.2016
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Эспаньол (Барселона)
|21.10.2016
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|30.09.2016
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Бетис (Севилья)