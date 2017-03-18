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    Алехандро Мартинес - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Алехандро
    Фамилия Мартинес
    Команда Гранада
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 августа 1990 (32 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 725
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 14 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2017 87' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    90'
    08.05.2017 1' -61' Леганес (Леганес) 4:0 Бетис (Севилья)
    30.04.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:4 Алавес (Витория-Гастейс)
    27.04.2017 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Бетис (Севилья)
    23.04.2017 Был в запасе Сельта (Виго) 0:1 Бетис (Севилья)
    16.04.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    09.04.2017 1' -90' Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 4:1 Бетис (Севилья)
    04.04.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:1 Вильярреал (Вильярреал)
    31.03.2017 89' -90' Эспаньол (Барселона) 2:1 Бетис (Севилья)
    18.03.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:0 Осасуна (Памплона)
    12.03.2017 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:1 Бетис (Севилья)
    08.03.2017 82' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Бетис (Севилья)
    90'
    03.03.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    28.02.2017 1' -90' Малага (Малага) 1:2 Бетис (Севилья)
    25.02.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Севилья (Севилья)
    17.02.2017 Был в запасе Гранада (Гранада) 4:1 Бетис (Севилья)
    11.02.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    29.01.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Барселона (Барселона)
    22.01.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Спортинг (Хихон)
    14.01.2017 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Бетис (Севилья)
    08.01.2017 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:0 Леганес (Леганес)
    16.12.2016 1' -84' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Бетис (Севилья)
    11.12.2016 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    04.12.2016 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:3 Сельта (Виго)
    25.11.2016 1' -90' Эйбар (Эйбар) 3:1 Бетис (Севилья)
    18.11.2016 1' -90' Бетис (Севилья) 2:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    06.11.2016 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Бетис (Севилья)
    30.10.2016 1' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Эспаньол (Барселона)
    21.10.2016 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:2 Бетис (Севилья)
    30.09.2016 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Бетис (Севилья)
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