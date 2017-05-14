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Алехандро Мартинес
Статистика
Алехандро Мартинес - статистика
Завершил карьеру
12 августа 1990 (36)
#3 | Защитник
176 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
14
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
1 : 1
14.05.2017
Атлетико
87' - 90'
90'
Испания. Примера, 36 тур
Леганес
4 : 0
08.05.2017
Бетис
1' - 61'
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1 : 4
30.04.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
2 : 1
27.04.2017
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
0 : 1
23.04.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
2 : 0
16.04.2017
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
09.04.2017
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
0 : 1
04.04.2017
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
2 : 1
31.03.2017
Бетис
89' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2 : 0
18.03.2017
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2 : 1
12.03.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
1 : 1
08.03.2017
Бетис
82' - 90'
90'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 3
03.03.2017
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
1 : 2
28.02.2017
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1 : 2
25.02.2017
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
4 : 1
17.02.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
0 : 0
11.02.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 1
29.01.2017
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
0 : 0
22.01.2017
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
1 : 0
14.01.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
2 : 0
08.01.2017
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Алавес
1 : 0
16.12.2016
Бетис
1' - 84'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
1 : 0
11.12.2016
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
3 : 3
04.12.2016
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эйбар
3 : 1
25.11.2016
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Бетис
2 : 0
18.11.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2 : 0
06.11.2016
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Бетис
0 : 1
30.10.2016
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
1 : 2
21.10.2016
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
30.09.2016
Бетис
1' - 90'
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