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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Леганес
Бетис - Леганес: обзор матча 08 января 2017
Бетис
08.01.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Леганес
51'
Р. Кастро
85'
К. Пиччини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Леганес
ГОЛ! 2:0!
К. Пиччини
85'
82'
Желтая карточка
Р. Перес
78'
Желтая карточка
У. Бустинса
77'
Замена
Р. Перес
️️️️
У. Лопес
74'
Желтая карточка
Омар
Замена
К. Пиччини
️️️️
Р. Наварро
70'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Петрос
66'
60'
Желтая карточка
У. Лопес
59'
Замена
Габриэл
️️️️
В. Диас
Желтая карточка
Б. Гонсалес
58'
52'
Замена
Омар
️️️️
А. Бриноли
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
51'
37'
Желтая карточка
А. Бриноли
Замена
А. Алегрия
️️️️
А. Санабрия
36'
Желтая карточка
Петрос
30'
14'
Желтая карточка
М. Мантовани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
8
Унаи Лопес
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Леганес
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Габриэл
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
4-1-2-2
1
Адан
2
Пеццелла
22
Дурмиси
12
Наварро
18
Гонсалес
6
Петрос
25
Себальос
8
Мартен
19
Санабрия
24
Кастро
3-3-1-1-1
91
Бриноли
21
Мантовани
5
Бустинса
44
Инсуа
16
Диас
24
Тимор
3
Марин
8
Лопес
11
Мачис
10
Герреро
12
Наварро
12
Пиччини
12
Пиччини
12
Наварро
6
Петрос
5
Брашанац
5
Брашанац
6
Петрос
19
Санабрия
15
Алегрия
15
Алегрия
19
Санабрия
8
Лопес
21
Перес
21
Перес
8
Лопес
91
Бриноли
7
Омар
7
Омар
91
Бриноли
16
Диас
18
Габриэл
18
Габриэл
16
Диас
Остались в запасе
Бетис
Леганес
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
Остались в запасе
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Бетис - Леганес
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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