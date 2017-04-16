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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эйбар
Бетис - Эйбар: обзор матча 16 апреля 2017
Бетис
16.04.2017, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
2 : 0
Завершен
Эйбар
2'
Ж. Мартен
89'
Д. Себальос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эйбар
ГОЛ! 2:0!
Д. Себальос
Пас отдал
А. Алегрия
89'
85'
Желтая карточка
Кике
Замена
Петрос
️️️️
Р. Пардо
84'
Желтая карточка
Р. Пардо
80'
76'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
Р. Донк
️️️️
Хоакин
73'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
69'
65'
Желтая карточка
Ф. Лежен
63'
Замена
К. Ривера
️️️️
Г. Эскаланте
Замена
Д. Себальос
️️️️
Ж. Мартен
62'
45'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Бебе
36'
Желтая карточка
А. Капа
26'
Замена
А. Гальвез
️️️️
И. Рамис
Желтая карточка
Б. Гонсалес
23'
Желтая карточка
Ж. Мартен
21'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мартен
Пас отдал
Р. Наварро
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Хоакин
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
3-2-3-1-1
1
Адан
18
Гонсалес
12
Наварро
22
Дурмиси
14
Тошка
2
Пеццелла
14
Пардо
5
Брашанац
8
Мартен
17
Хоакин
15
Алегрия
4-2-2-2
13
Родригес
2
Капа
4
Рамис
24
Лежен
13
Луна
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
14
Леон
12
Бебе
9
Энрих
19
Кике
17
Хоакин
4
Донк
4
Донк
17
Хоакин
14
Пардо
6
Петрос
6
Петрос
14
Пардо
8
Мартен
25
Себальос
25
Себальос
8
Мартен
4
Рамис
6
Гальвез
6
Гальвез
4
Рамис
8
Эскаланте
17
Ривера
17
Ривера
8
Эскаланте
12
Бебе
14
Инуи
14
Инуи
12
Бебе
Остались в запасе
Бетис
Эйбар
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
16
Альваро Сехудо
ПП
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Бетис - Эйбар
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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