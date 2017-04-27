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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 27 апреля 2017
Атлетик
27.04.2017, четверг, 22:30
Испания. Примера, 34 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
53'
А. Адурис (П)
60'
И. Муньяин
63'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Бетис
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
88'
Замена
И. Уильямс
️️️️
М. Сусаета
78'
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Р. Гарсия
74'
72'
Желтая карточка
А. Адан
69'
Замена
А. Алегрия
️️️️
Х. Карлос
68'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Петрос
63'
ГОЛ! 2:1!
Р. Кастро
ГОЛ! 2:0!
И. Муньяин
Пас отдал
Р. Гарсия
60'
58'
Желтая карточка
А. Манди
58'
Замена
Хоакин
️️️️
Д. Брашанац
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Адурис
53'
13'
Желтая карточка
Д. Брашанац
Желтая карточка
М. Сусаета
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
АП
7
Беньят Эчебаррия
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
39
Хосе Карлос
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Кепа
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
5
Альварес
18
Баленсиага
18
де Маркос
14
Сусаета
7
Эчебаррия
14
Гарсия
10
Муньяин
20
Адурис
4-1-4-1
1
Адан
39
Карлос
2
Пеццелла
3
Мартинес
2
Манди
6
Петрос
16
Сехудо
5
Брашанац
25
Себальос
8
Мартен
24
Кастро
14
Гарсия
8
Итурраспе
8
Итурраспе
14
Гарсия
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
14
Сусаета
9
Уильямс
9
Уильямс
14
Сусаета
6
Петрос
14
Пардо
14
Пардо
6
Петрос
5
Брашанац
17
Хоакин
17
Хоакин
5
Брашанац
39
Карлос
15
Алегрия
15
Алегрия
39
Карлос
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Атлетик - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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