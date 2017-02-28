Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Бетис
Малага - Бетис: обзор матча 28 февраля 2017
Малага
28.02.2017, вторник, 23:30
Испания. Примера, 25 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
39'
П. Форнальс
48'
Ж. Мартен
74'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Бетис
Желтая карточка
Хуанкар
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Адан
82'
Желтая карточка
А. Сехудо
81'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Р. Наварро
Желтая карточка
Джони
76'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Х. Родригес
76'
74'
ГОЛ! 1:2!
А. Санабрия
71'
Замена
А. Алегрия
️️️️
Р. Пардо
Желтая карточка
М. Торрес
68'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Г. Кастро
66'
63'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
60'
Желтая карточка
Д. Брашанац
Замена
Джони
️️️️
Кеко
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Мартен
Пас отдал
Д. Брашанац
45'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Ф. Гутьеррес
ГОЛ! 1:0!
П. Форнальс
39'
36'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
20
Кеко
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
4
Игнасио Камачо
ПП
19
Шарлес
ЦФ
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЛП
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ПП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Малага
71
Денис Бойко
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
3-5-1-1
13
Камени
23
Торрес
23
Эрнандес
2
Демичелис
6
Родригес
20
Кеко
5
Кастро
27
Хуанкар
4
Камачо
8
Форнальс
19
Шарлес
3-2-4-1
1
Адан
18
Гонсалес
3
Мартинес
12
Наварро
2
Пеццелла
14
Тошка
5
Брашанац
14
Пардо
21
Гутьеррес
8
Мартен
19
Санабрия
5
Кастро
10
Онтиверос
10
Онтиверос
5
Кастро
20
Кеко
24
Джони
24
Джони
20
Кеко
6
Родригес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
6
Родригес
21
Гутьеррес
25
Себальос
25
Себальос
21
Гутьеррес
12
Наварро
16
Сехудо
16
Сехудо
12
Наварро
14
Пардо
15
Алегрия
15
Алегрия
14
Пардо
Остались в запасе
Малага
Бетис
71
Денис Бойко
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Петрос
ОП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
6
Петрос
ОП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Малага - Бетис
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Бетис
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
Вчера, 17:26
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
Вчера, 17:26
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+