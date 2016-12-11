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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетик
Бетис - Атлетик: обзор матча 11 декабря 2016
Бетис
11.12.2016, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
18'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетик
Желтая карточка
А. Сехудо
74'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Р. Кастро
71'
70'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
А. Адурис
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
Г. Пеццелла
65'
Замена
А. Сехудо
️️️️
К. Пиччини
63'
48'
Желтая карточка
Р. Гарсия
45'
Замена
И. Леке
️️️️
М. Сан Хосе
45'
Замена
М. Весга
️️️️
Э. Ляпорт
ГОЛ! 1:0!
Р. Кастро
18'
Желтая карточка
Р. Кастро
16'
Желтая карточка
К. Пиччини
15'
3'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
22
Риза Дурмиси
ЛП
25
Даниэль Себальос
ОП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЛП
14
Рауль Гарсия
АП
10
Икер Муньяин
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Адан
2
Манди
2
Пеццелла
4
Донк
12
Пиччини
25
Себальос
22
Дурмиси
17
Хоакин
24
Кастро
19
Санабрия
4-2-2-2
13
Кепа
2
Боведа
5
Альварес
14
Ляпорт
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
7
Эчебаррия
14
Гарсия
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
2
Пеццелла
18
Гонсалес
18
Гонсалес
2
Пеццелла
24
Кастро
8
Мартен
8
Мартен
24
Кастро
12
Пиччини
16
Сехудо
16
Сехудо
12
Пиччини
12
Сан Хосе
15
Леке
15
Леке
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
6
Весга
6
Весга
14
Ляпорт
20
Адурис
12
Вильялибре
12
Вильялибре
20
Адурис
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Бетис - Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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