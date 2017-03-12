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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Бетис
Реал - Бетис: обзор матча 12 марта 2017
Реал
12.03.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
41'
К. Роналду
81'
С. Рамос
25'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Бетис
Желтая карточка
Марсело
87'
86'
Замена
А. Алегрия
️️️️
Д. Брашанац
84'
Замена
Р. Наварро
️️️️
А. Манди
ГОЛ! 2:1!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
81'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Иско
79'
78'
Вторая желтая
К. Пиччини
Замена
К. Бензема
️️️️
А. Мората
71'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Х. Родригес
69'
64'
Замена
Петрос
️️️️
Р. Кастро
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
Марсело
41'
30'
Желтая карточка
К. Пиччини
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Санабрия
Пас отдал
Р. Дурмиси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Реал
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
6
Петрос
ОП
17
Хоакин
ПВ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
4-2-2-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
6
Начо
14
Карвахаль
14
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
21
Мората
7
Роналду
3-2-3-2
1
Адан
22
Дурмиси
2
Манди
14
Тошка
12
Пиччини
2
Пеццелла
5
Брашанац
25
Себальос
14
Пардо
19
Санабрия
24
Кастро
22
Иско
10
Асенсио
10
Асенсио
22
Иско
23
Родригес
17
Васкес
17
Васкес
23
Родригес
21
Мората
9
Бензема
9
Бензема
21
Мората
2
Манди
12
Наварро
12
Наварро
2
Манди
24
Кастро
6
Петрос
6
Петрос
24
Кастро
5
Брашанац
15
Алегрия
15
Алегрия
5
Брашанац
Остались в запасе
Реал
Бетис
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Реал - Бетис
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
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